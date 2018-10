El jefe de Ginecología de Puertollano cree que se archivarán las diligencias

Actualizado 15/02/2018 19:47:32 CET

El jefe de servicio de Ginecología del Hospital Santa Bárbara de Puertollano (Ciudad Real), Agustín Luque, cree que el juzgado de Puertollano archivará las diligencias penales ya iniciadas tras su denuncia sobre la contratación de facultativos extranjeros con titulación no homologada y, a su juicio, con "carencias quirúrgicas", ya que en principio "no hay ningún delito o dolo" por parte de la dirección del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

Tras anunciar que el juzgado de Puertollano ya ha iniciado diligencias penales, el doctor ha afirmado que "no duda" de que "archivará el asunto y ya está", si bien ha advertido, tras referirse a las "carencias" de ese personal contratado, de que el problema vendrá si una paciente "no ve garantizada una asistencia de calidad en algún momento determinado o no se le pueda diagnosticar un cáncer".

"Lógicamente las actuaciones se archivarán, salvo que se detecte algún problema anterior con alguna paciente", ha matizado. En todo caso ha aclarado que el servicio de Ginecología en Puertollano está funcionando "bien" en la actualidad, "como siempre ha funcionado".

En declaraciones realizadas este jueves a los periodistas momentos antes de intervenir en Puertollano en un acto de apoyo a la Asociación Santa Águeda contra el cáncer de mama, Luque ha explicado que "la denuncia no fue tal, sino una puntualización al juzgado en base a una irregularidad" que mantiene que "existe". "Las mujeres de Puertollano necesitan una garantía en la asistencia sanitaria, y cuando las autoridades no hacen caso, voy donde tengo que ir, que es al juzgado de guardia", ha enfatizado.

El doctor mantiene que en su momento solicitó una entrevista con la directora gerente del Sescam, Regina Leal, para plantear su postura, pero que la dirección de los servicios sanitarios solo le llamó cuando "explotó" el caso en la prensa. En este sentido ha justificado sus recientes declaraciones a un medio de comunicación, tras un mes de silencio, "porque era imposible seguir aguantando que todo el mundo te ataque".

Así, el facultativo ha aseverado que siente un "acoso que ya ha empezado", desde el momento en que "se hacen acusaciones de racismo, cuando da igual que la profesional que esté en una consulta sea argentina o rusa, sino que el problema es su competencia".

En cualquier caso ha afirmado que el servicio de Ginecología en Puertollano está funcionando "bien" en la actualidad, "como siempre ha funcionado". "Siempre ha funcionado aceptablemente bien, no es Harvard porque no lo puede ser, pero se da un nivel de asistencia suficientemente correcto".

"Eso sí, cuando hay personal que tiene menos cualificación, los que tenemos más experiencia intentamos solventar ese pequeño déficit para que ningún paciente tenga problemas; llevo 26 años en el hospital de Puertollano y siempre he trabajado para mejorar la salud de las mujeres", ha concluido.