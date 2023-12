Jornadas Micológicas de Cardenete estrenan fecha en el puente de diciembre y amplían programa con la feria Miconatura

CUENCA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Jornadas Micológicas de Cardenete estrena fechas en su decimoséptima edición y se trasladan este año al Puente de la Constitución, lo que servirá para ampliar la programación, con la organización de la primera feria Miconatura y con más salidas de campos, clasificación de especies micológicas y actividades infantiles.

"Normalmente las jornadas se celebraban en el Puente De los Santos, pero en los últimos años hemos visto que no han llegado las lluvias para noviembre. Luego dicen que el cambio climático no existe, pero nosotros lo podemos ver y nos planteamos llevarlo a diciembre esperando esas lluvias que no llegaban y que las heladas se están retrasando más. De momento parece que las apuesta nos está saliendo bien, porque si lo hubiéramos hecho en noviembre habría sido un desastre" ha explicado el presidente de la Asociación Micológica El Valle, Luis Enrique Díaz.

Los especialistas en la recogidas de setas han comentado en la presentación de la feria, en el Palacio Provincial de la Diputación, que está siendo una temporada "rara".

"Empezó muy bien a finales de agosto con las lluvias y pensábamos que nos íbamos hinchar a coger; luego tuvimos un mes con temperaturas de casi cuarenta grados que lo echó todo abajo. Ahora se está cogiendo poquito y esperamos que con las lluvias de los últimos días se puedan coger", ha indicado Díaz.

La gran novedad de esta edición de las jornadas es la feria Miconatura, que se celebra en el pabellón de Cardenete y que contará con al menos 18 estands y se abre a productos de otros sectores, como la artesanía.

Otra novedad es la organización de un Geocaching, una actividad que consiste en la búsqueda de recipientes que guardan en su interior diferentes reproducciones de setas.

El presidente de la asociación ha destacado del resto de actividades, que se desarrollan en distintos puntos de Cardenete, los talleres para los más pequeños, "que sirven para introducirles el gusanillo" y las ponencias de una programación en la que se incidirá mucho en el tema de la trufa "que tiene un gran potencial y no se está explotando como debería".

CARDENTE GANA TURISMO

Por su parte, el alcalde de Cardenete, Francisco Cócera, ha agradecido a la Diputación su apoyo a esta feria micológica y a la mejora de los fondos del museo. De igual modo, ha valorado que la asociación El Valle de "un paso más" con la organización de Miconatura.

El alcalde ha explicado que el turismo micológico fomenta el número de visitantes en esta época del año, que no es muy propicia para el turismo en esta provincia.

Para cerrar el acto, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha destacado que estas jornadas "son un espléndido plan para el puente" y ha alabado el esfuerzo del alcalde de Cardenete "para favorecer un entorno que dinamice la localidad y que la gente no se marche"".

Además, Martínez Chana también ha señalado el potencial que tiene el turismo micológico en esta provincia, pero ha recordado que hay que fomentarlo "desde la sostenibilidad, no como se está haciendo en otros sitios donde se arrasa con el monte". En este sentido, ha señalado que el Plan de Sostenibilidad del Valle del Cabriel ayudará a trabajar este sector.

Por otro lado, el presidente provincial también ha coincidido en que el cultivo de la trufa y otro tipo de cultivos son posibles vías de negocio, avanzando que a lo largo del próximo año se organizarán actividades de formación de cultivo de hongos en la provincia.