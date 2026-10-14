Junta amplía al 3 de noviembre el plazo para solicitar arranque de viñedo

Archivo - Viñedo en Valdepeñas. - JCCM - Archivo

TOLEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado el plazo de solicitud para arrancar superficie de viñedo en la región, extendiéndolo hasta el 3 de noviembre.

Para ello, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha modificado la orden que regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha, tal y como publica en su edición de este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press.

El Ejecutivo regional, en virtud del Real Decreto que regula el potencial de producción vitícola, había fijado el mencionado plazo desde el 1 de agosto hasta el 15 de octubre de cada campaña vitícola.

Pero ha decidido extender dicho plazo al 3 de noviembre ya que muchas de las solicitudes de arranque depende de si finalmente se aprueban los expedientes de la convocatoria 2026 de reestructuración de viñedo, generando con los plazos expuestos incertidumbre en las personas viticultoras.