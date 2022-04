Junta defiende que Oncohematología Pediátrica ha mejorado en Toledo a pesar de que su traslado está en proceso

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha reconocido que el ajuste de los servicios del Hospital Universitario de Toledo "aún está en proceso" tras el traslado desde el hospital Virgen de la Salud, aunque ha aseverado que la Unidad de Oncohematología Pediátrica de este centro "ha mejorado su calidad asistencial".

Fernández Sanz, que ha intervenido este jueves en el pleno de las Cortes durante el punto presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos relativo a la situación del servicio de Pediatría del hospital de Toledo, ha comentado que las "expectativas, respuestas y demandas" del centro "tardan en armonizarse" tras el traslado, especialmente en la parte organizativa. "La adaptación forma parte del traslado, dura y es complicado, ya que en infraestructuras tan grandes y nuevas gran parte del equipamiento también lo es. Eso necesita una adaptación", ha reiterado.

El consejero de Sanidad ha incidido en que también, con este traslado, se ha producido "un cambio de la cultura organizativa" en el hospital, que "es lo que más dura una vez se inicia el traslado".

Sin embargo, ha puesto en valor esa mejora en la Unidad de Oncohematología Pediátrica de Toledo y en la atención que se presta a los pacientes, poniendo como ejemplo que se ha pasado de contar con habitaciones dobles a individuales o que el área de Pediatría donde se encuentra esta unidad cuenta con un área de ocio para los pacientes pediátricos.

Asimismo, ha señalado que el servicio de Pediatría en el nuevo hospital cuenta con un total de doce locales de consultas externas y está "dotado convenientemente" con personal facultativo y de Enfermería.

PLAN DE HUMANIZACIÓN

Jesús Fernández Sanz también ha puesto el foco en que, dentro del Plan de Humanización, se está trabajando en distintas acciones con una red de expertos en la materia. Entre dichas acciones ha puesto como ejemplo la creación de una comisión de tejidos y tumores, la realización de un borrador que dará cobertura al Comité Regional de Tumores Pediátricos o la colaboración "muy positiva" con asociaciones de pacientes, en este caso con Afanion y la Fundación Aladina, comentando que esperan una visita de esta última al hospital toledano para que intervengan en el diseño y la organización de espacios del nuevo servicio.

Igualmente, ha reivindicado que en la Consejería no toman decisiones "que no vengan de la mano de los profesionales" y trabajan en red. "Sigamos dejando a los profesionales trabajar en esta red de expertos para que confecciones la atención a los niños de toda la región", ha exhortado.

CS DENUNCIA LAS "CARENCIAS" DEL HOSPITAL

Por parte de los grupos parlamentarios, el primero en intervenir ha sido el diputado de Cs David Muñoz Zapata que ha reivindicado que los profesionales de la Unidad de Oncohematología Pediátrica de Toledo no están pidiendo "cuestiones que sean demasiado exigentes" sino solo que "se les dé mejor servicio a los niños con cáncer y sus familias".

"Lo que están pidiendo es un tratamiento especial como tienen las Urgencias, las UVI o las UCI", ha continuado, preguntándose "cómo puede ser" que el responsable de esta unidad "tenga que hacer un llamamiento público para explicarle a los responsables del Sescam las carencias que tiene este servicio".

"Anunciaron tan a bombo y platillo este hospital que luego la propaganda se cae por sí sola, porque los usuarios van observando día a día todas las carencias que tiene", ha remachado.

PP: "ESTO ES LO MÁS GRAVE"

Por parte del PP, Juan Antonio Moreno Moya ha criticado la "pasividad, la desidia, el abandono y la ineficacia" del Gobierno, que ha hecho que sean "los propios profesionales los que han tenido que organizarse para regular y aliviar la situación de espera de los pacientes oncológicos".

Moreno Moya ha opinado que se vienen haciendo denuncias "graves" respecto al funcionamiento del hospital, pero "lo más grave es esto, que el responsable de Oncología Pediátrica de Toledo dice que pide más medios para aumentar la supervivencia de nuestros niños".

"Solo esta afirmación debería ser suficiente para que usted se plantease su continuidad", ha espetado a Fernández Sanz, preguntándole al consejero "cuáles son los compromisos que hoy adquiere el Gobierno para dar respuesta a las necesidades" de este servicio.

DIFICULTADES "LÓGICAS"

Del lado del PSOE, el diputado José Antonio Contreras ha reconocido que "lógicamente hay dificultades" pero ha puesto el foco en que "aquí se ha puesto en marcha esta red de Oncología Pediátrica", una unidad "muy especializada para dar servicio a todos nuestros niños".

Contreras ha afirmado que el cambio de hospital de Toledo ha traído "una mejora sustancial" aunque haya "disonancias" que haya que solucionar, apuntando que hay cuestiones que el Gobierno ya está afrontando, como frenar la rotación a través de la consolidación de los puestos de trabajo.

"Vamos a seguir y vamos a continuar mejorando porque son retos que tenemos que ir afrontando entre todos", ha continuado, abogando por "evitar polémicas".

"HAN VENIDO A HACER POLÍTICA"

El debate ha sido cerrado con una segunda intervención de Fernández Sanz para contestar a los grupos parlamentarios, intervención que ha centrado en criticar que los grupos de la oposición "han venido a hacer política y no a preocuparse de los familiares", así como que han hablado "poco" de las asociaciones de los familiares y niños. "Hablen con Aladian y Afanion y vean qué piensan del cambio y de lo que el Ministerio dice que hemos hecho del cambio en Oncohematología. No he oído hablar de eso", ha replicado.

El consejero ha asegurado que afirmar que no se ha reunido con el responsable de esta unidad "no obedece a la realidad", por lo que ha pedido a PP y Cs que "no digan que no se le recibe, porque no es cierto".

Asimismo, ha insistido en que es una red de expertos la que está gestionando la Oncohematología en la región, señalando que han felicitado al Gobierno por ello "porque esto va en beneficio de las personas" las que se atiende.