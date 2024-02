Un libro de la pediatra Lucía Galán busca ayudar a padres "abrumados" desmintiendo mitos sobre salud infantil

ALBACETE, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora, divulgadora y pediatra Lucía Galán, alias 'Lucía, mi pediatra', ha firmado este jueves en Albacete su libro, 'Los virus no entran por los pies', en el que a lo largo de sus páginas la doctora, con más de un millón de seguidores en redes y más de veinte años de experiencia en su profesión, desmiente bulos y mitos relacionados con la infancia y la adolescencia ayudando a padres "abrumados".

Las falsas creencias sobre cuestiones diversas como son las infecciones, la alimentación, el sueño, las vacunas, accidentes infantiles o la salud mental han hecho que 'Lucía, mi pediatra' comience su libro con confesiones que puedan "tranquilizar" a los padres, tal y como ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press.

"Las personas recibimos infinidad de información a través de muchas vías, información que antes nuestros padres no recibían. Nuestros padres nos criaban en base al consejo del pediatra y a la estabilidad popular del pueblo o del entorno más cercano. Ahora mismo, a golpe de clic, recibimos miles y miles de impactos informativos a lo largo del día y no es tan fácil discernir entre una información veraz y una información que es un bulo", ha indicado la especialista.

Sus más de veinte años como profesional de la salud y el paso de pacientes por la consulta le han llevado a "tranquilizar a los padres con información rigurosa y contrastada para garantizar la salud física y mental de los hijos". Este, según ha detallado la pediatra, es el objetivo del libro, "arrojar un poco de luz" en el modo en el que los padres cuidan y crían a sus hijos, "aunque de por sí es muy difícil".

FALSOS MITOS

Lucía ha explicado que la creencia popular, de donde vienen todos los mitos, se va transmitiendo de generación en generación, es algo que se instaura en la sociedad y que se da por válida por el motivo de ser muchas veces repetido, algo que ha negado de forma absoluta la especialista. Este es el caso de dar "refrescos" a los más pequeños cuando tienen gastroenteritis.

"No hay que dar bebidas para deportistas, porque empeoran la diarrea", ha alertado esta especialista, que ha explicado que, en estos casos, lo recomendable es beber agua en pequeñas cantidades o consumir alimentos que no sean procesados ni cargados de azúcar. En caso de que no se tolere nada de esto, recomienda beber suero oral.

"Encontramos con mucha frecuencia en las consultas a niños que han empeorado la diarrea porque sus padres, sin saberlo, pensaban que el 'Aquarius' era bueno y estaban bebiendo botellas de dos litros", ha alertado.

En su libro 'Los virus no entran por los pies' también hace referencia a la lactancia materna, abordando si está bien o no cambiar la leche materna por leche de fórmulas adaptadas. La pediatra asegura que se juzga a todas las mujeres por tomar decisiones al respecto, que no es opinión de todos: las que tienen una lactancia prolongada con niños de año y medio, las mujeres que dan el pecho en contra de las opiniones que tiene alrededor, entre otros casos.

"Es tremendamente injusto porque al final el mensaje que se transmite es que hagas lo que hagas, vas a ser juzgada y la realidad es que con la información en la mano, nuestra responsabilidad como pediatra es informar, asesorar, acompañar y por supuesto respetar las decisiones que una madre tome con respecto a su lactancia", ha indicado.

De igual modo, otro de los mitos a los que alude es la tradición de que los niños recién nacidos hasta los 6 meses deben dormir boca abajo, costumbre que viene de los años 90. Lucía afirma que es un bulo, pues es "una evidencia científica" que después de años de estudios y seguimiento ha mostrado que "lo realmente seguro es dormir boca arriba".

"Desde que se instauró este cambio de dinámica y se instruyó a las familias a que los niños debían de dormir boca arriba y nunca boca abajo ni de lado en los primeros meses de vida, la incidencia de muerte súbita del lactante disminuyó un 50 por ciento", ha destacado.

Uno de los factores importantes para la salud de los niños es la vacunación, un aspecto que debido a movimientos antivacunas, ha llegado a generar bulos "abrumando" a los padres. La doctora asegura que estos movimientos existen desde la creación de la primera vacuna y han supuesto consecuencias que en mayor parte han recaído en los niños dado que "no tienen opción de elegir".

Asegura que es difícil hacer entender a una persona "negada" a la ciencia y al método científico cómo funciona una vacuna y sus beneficios. No obstante pide que todos aquellos padres que duden de ello, entiendan que este tipo de decisiones se toman afectando a la vida de los hijos.

MALOS HÁBITOS

Con el desarrollo de las tecnologías y las redes sociales, los adolescentes se han visto influenciados por el contenido que aparece. Este es el caso de la influencia que tienen los 'tiktokers' con una cantidad elevada de seguidores en los consumidores. Galán ha puesto el ejemplo del mal uso o el uso indebido que hacen algunos adolescentes con productos patrocinados por estos 'influencers'.

"Hemos tenido casos de niñas que efectivamente son llevadas por retos virales, y a lo largo de los 10 días utilizan este producto, el antes y el después, o reels o posts que muestran el antes y el después de utilizarlo que efectivamente son productos para pieles maduras, que tienen unos compuestos químicos que están diseñados para estas pieles y en pieles inmaduras como la de una niña, producen quemaduras", ha explicado.

Es por esto que Galán pide, en caso de duda, no creer todo lo que ven y que se contrasten fuentes o consulten con sus padres o profesionales de la salud. Además, cree que esto es un problema que a menudo ocurre de forma más continua y que este tipo de aplicaciones no están aceptadas legalmente para menores de 17 años.

Por otro lado, el consumo del alcohol cada vez se está "normalizando" en los adolescentes. Según ha indicado Galán, por ley la venta de alcohol está prohibida en menores de edad, "detrás de un menor consumiendo alcohol o haciendo un botellón, hay un adulto que le ha comprado ese alcohol", señala.

SALUD MENTAL

La salud mental es uno de los factores que hay que tener en cuenta en los niños y adolescentes, Galán ha señalado que es un ámbito de la salud al que se le presta "menos" atención debido a que "se creía que a los niños y adolescentes estaban libres de sufrir trastornos mentales y la realidad es que del 60 al 70 por ciento de estos trastornos se inician en la infancia".

Por ello, advierte de la importancia de detectarlos a tiempo y apunta que entre un 10 y 20 por ciento de los jóvenes tienen ansiedad o depresión con índices de suicido, autolesiones, trastornos de conducta alimentaria, entre otros. Del mismo modo, ha asegurado que estas cifran han preocupado a la comunidad médica y los padres deben de informar de cualquier síntoma que detecten.

Con este lanzamiento, hace ya cuatro años, para Galán "es un sueño jamás soñado", un libro actualizado, que ha tenido repercusión en padres y madres que en algún momento se han topado con situaciones así. "Es un libro de cabecera, que empiezas a leerlo cuando estás embarazada y lo dejas en la estantería y lo dejas cuando tus hijos tienen 20 años", así ha definido la escritora la repercusión de su propio libro.

Poner en valor el método científico, la ciencia, todos los avances, los descubrimientos que se han ido haciendo a lo largos de los últimos años han sido claves para dar "seguridad" y "serenidad" a todos los padres. "Esto pretende darles por un lado conocimiento, el conocimiento les dará seguridad, y al mismo tiempo la seguridad les hará vivir su maternidad y su paternidad mucho más tranquilos y felices", concluye.