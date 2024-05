C-LM aprueba una nueva convocatoria de ayudas por valor de 16,5 millones para rehabilitación de edificios y pisos

TOLEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un paquete de ayudas destinadas a la mejora de eficiencia energética en viviendas por valor de 16,5 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha informado de este acuerdo que ha tomado el Consejo de Gobierno consistente en una nueva convocatoria de los programas 3 y 4 a los 'Next Generation'.

Por una parte, las ayudas para actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios de viviendas que estarán dotadas de 15 millones de euros; y por otra, las ayudas para la mejora de la eficiencia energética en viviendas ya sean unifamiliares o pisos, que estarán dotadas con 1,5 millones de euros.

En este sentido, Nacho Hernando ha destacado que "solamente con lo que tiene que ver con la rehabilitación de bloques de viviendas y de pisos individuales o de viviendas unifamiliares estamos hablando ya de más de 101 millones de euros convocados y en el conjunto de los fondos europeos esta cifra se eleva a los 215 millones de euros convocados, de los cuales ya hemos resuelto un 63 por ciento de todas estas ayudas".

Asimismo, el consejero ha asegurado que ya se ha aumentado "en un 56 por ciento más la cantidad de fondos que hemos puesto en manos de la ciudadanía para poder rehabilitar sus viviendas en relación con lo que inicialmente se nos había entregado a la Comunidad Autónoma" lo que, ha remarcado, "habla de un enorme y un muy buen dato de gestión y de ejecución de fondos europeos y por lo tanto, de lo bien que se están aprovechando estos fondos a la hora de rehabilitar nuestras viviendas".

PROGRAMA 3

En cuanto a las ayudas para la mejora de la eficiencia en edificios de viviendas, Nacho Hernando ha indicado que estará dotada con una cuantía de 15 millones de euros y está previsto que se puedan rehabilitar más de 1.500 viviendas en la región a cargo de este programa, beneficiando así a más de 4.500 personas, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Así, las ayudas consistirán en la financiación de actuaciones u obras de mejora de la eficiencia energética en edificios de uso predominantemente residencial, y en especial en relación con la envolvente edificatoria en edificios de tipología residencial colectiva. Se podrá subvencionar las actuaciones que impliquen mejora de la eficiencia energética y, además, actuaciones de mejora de accesibilidad y conservación siempre que se cumplan con los criterios de ahorro energético.

A través de las actuaciones que se subvencionen se tendrá que obtener una reducción de al menos un 30 por ciento en el consumo de energía no renovable, referida a la certificación energética. Asimismo, en edificios con certificación C, D y E, deberá conseguirse una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, de al menos de un 35 por ciento en zonas climáticas D y E y un 25 por ciento en zona climática C. La cuantía de la ayuda estará en función del ahorro energético conseguido, pudiendo llegar al 80 por ciento de la actuación con un máximo de 26.750 euros.

Además, los propietarios de las viviendas incluidas en un edificio objeto de rehabilitación que sufran una situación de vulnerabilidad económica, podrán ser beneficiaras de una ayuda específica y adicional de hasta el 100 por cien del coste. El plazo de presentación de solicitudes de subvención comenzará el viernes 24 de mayo y terminará el 30 de agosto de 2024.

PROGRAMA 4

En cuanto a las ayudas para la mejora de la eficiencia energética en viviendas, ya sean unifamiliares o pisos, esta nueva convocatoria financia actuaciones de mejora de la eficiencia energética y está previsto con el 1,5 millón de euros con los que está dotada se puedan rehabilitar 600 viviendas en la región a cargo de este programa.

Con este Programa 4, correspondiente al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), se subvencionan actuaciones que se realicen en viviendas, unifamiliares o pisos, pertenecientes a edificios plurifamiliares, en las que se consiga una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del al menos el siete por ciento o una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30 por ciento; y las actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos de la envolvente térmica, para adecuar sus características a los valores límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire.

El importe de la ayuda será del 40 por ciento del coste de la actuación subvencionada, con un límite máximo total de 3.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes de subvención comenzará el viernes 24 de mayo y terminará el 30 de agosto de 2024.