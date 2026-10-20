C-LM aumenta sus exportaciones un 10,1% entre enero y agosto de 2026 hasta los 8.099 millones de euros

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TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones de Castilla-La Mancha alcanzaron la cifra de 8.098,9 millones de euros hasta el mes de agosto de 2026, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al mismo periodo del año anterios, según el último informe elaborado por la Dirección Territorial de Comercio-ICEX en Castilla-La Mancha, con datos facilitados por el Departamento de Aduanas de la AEAT a este Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y publicado este martes.

Un volumen de crecimiento cerca de 7 puntos por en encima de la media nacional, donde las exportaciones para el mismo periodo han aumentado un 3,2% situándose en 264.182,2 millones de euros.

Por provincias, en agosto de 2026 Toledo ocupó la primera posición, con 2.512,9 millones euro de exportación (+12,7%), seguida de Guadalajara, con 2.325,0 millones euro se sitúa en segundo lugar (+20,7%).

Ciudad Real es la tercera provincia exportadora, con 1.881,4 millones euros (+16,5%), y le siguen las provincias de Albacete con 946,9 millones euros (-8,4%), y Cuenca, con 432,7 millones euros, que registra un descenso en la exportación del 21,4%.

Por su parte las importaciones de la región alcanzaron los 12.193,9 millones de euros aumentando un 5,1%, a la vez que en España subieron un 6,5% hasta los 310.004 millones de euros.

Por provincias importadoras, Guadalajara se sitúa en primer lugar, con un descenso del 4,4%, seguida de Toledo (+20,1%), Albacete (+6,8%), Ciudad Real (+7,9%), y Cuenca (-13,8%).

El saldo comercial de la región hasta agosto de 2026 se situó, por tanto, en -4.095,1 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura (Xs/Ms) se situó en el 66,4%, claramente inferior a la media nacional (85,2%).

SECTORES EXPORTADORES

En agosto de 2026, los productos Agroalimentarios ocuparon la primera posición de las exportaciones regionales con 2.452,6 millones euro, representando el 30,3% del total exportado por Castilla-La Mancha y registrando un descenso del 4,9 % respecto al mismo periodo de 2025.

El sector lo encabezan las Bebidas con 690,2 millones euros, cuyas ventas disminuyeron un 7,0%. El sector de Cárnicos se sitúa en segundo lugar con 427,4 millones euros, registrando un descenso del 17,8%. Frutas, hortalizas y legumbres subiendo un 0,3% (417,6 millones euros).

Finalmente destacar los Lácteos y huevos con un crecimiento del 3,6% (283,0 millones euros) y los Preparados alimenticios que aumentaron un 19,0% (282,0 millones de euros).

A continuación, se sitúan los Bienes de Equipo con 1.974,2 millones euros y presentando una subida del 17,3%, mientras que en tercer y cuarto lugar se sitúan las Manufacturas de consumo (+8,3%) y las Semimanufacturas no químicas (+29%) con 999,0 millones euros y 878,5 euros, respectivamente.

SECTORES IMPORTADORES

Los Bienes de Equipo destacan sobre el resto (3.405,2 millones euros), con un ascenso del 0,9%.

El segundo sector importador es Productos Químicos con 2.593,1 millones euros (+14,6%), mientras que el tercer puesto lo ocupa Alimentación y bebidas con un valor de 1.822,7 millones euros, que en este periodo ha disminuido un 7,7%.

PAÍSES DE DESTINO

Hasta agosto de 2026, la UE acaparó el grueso de las exportaciones de Castilla-La Mancha al representar el 75,8% del total.

En la zona Euro, Portugal es el principal cliente de la región con 2.138,8 millones de euros (+27,3%), seguido de Francia con 1.199,9 millones euros (+7,0%), Alemania con 847,5 millones euros (+11,0%) e Italia con 680,0 millones euros (-8,4%).

Fuera de la UE, las exportaciones a Reino Unido se situaron en 225,0 millones euros, con una caída del 9,9%, a Turquía fueron de 139,2 millones euros (-5,4%).

Fuera del entorno más próximo, destacan las exportaciones a: Estados Unidos (241,7 millones euros, +12,3%), Canadá (25,6 millones euros, +35%), México (86,5 millones euros, +51,9%), Chile (20,6 millones euros, -6,1%), Brasil (15,1 millones euros, -14,6%), y Perú (9,0 millones euros, +24,2%).

En Asia destacan China con 338,9 millones euros, con un crecimiento del 62,4% y Japón (54,9 millones euros, -26,0%), mientras que Corea del Sur alcanza 49,5 millones euros (+4,6%).

Finalmente destacamos Marruecos (102,9 millones euros, -8,7%), Argelia 31,2 millones euros, -5,9 %) y Oriente Medio (119,8 millones euros, +39,1%).

En cuanto a importaciones, el 70,8% tienen origen comunitario (Alemania y Francia, principalmente).

Fuera de la UE, cabe destacar el 10,1% procedente del principal proveedor de Castilla-La Mancha no comunitario, que es China, con 1.225,6 millones euro, que bajó un 6,4% respecto al mismo periodo de 2025.