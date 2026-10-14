C-LM autoriza 9,8 millones para programas de autonomía personal y prevención de la dependencia para el próximo año

Archivo - Foto de recurso de dependencia. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha autorizado una convocatoria de ayudas de 9,8 millones de euros para financiar programas de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia en 2027, entre ellos el 'SEPAP-Mejorat'.

La consejera ha comenzado su alocución subrayando el "valor incalculable" que tiene seguir "haciendo las cosas de cada día, tomar las propias decisiones y participar en la vida del entorno para las personas en situación de dependencia", según ha informado la Junta en nota de prensa. También para sus familias, "que saben lo que supone y lo difícil que resulta, a veces, conservar esa autonomía", ha añadido.

Ahí es donde el programa 'SEPAP-MejoraT' ocupa "un lugar esencial", ha recalcado Padilla, quien ha recordado que se trata de "una forma innovadora de cuidar que pusimos en marcha en Castilla-La Mancha" y que acompaña a las personas para ayudarles a mantener sus capacidades y desenvolverse en su día a día.

Padilla ha explicado que la convocatoria contará con 1,56 millones de euros más que en 2026, lo que permitirá mantener los proyectos que ya funcionan, así como ampliar la atención con más de 1.000 plazas adicionales. Según ha detallado la consejera Portavoz, la previsión es que, a través de sus dos líneas, estos programas atiendan a unas 8.300 personas: 6.400 a través del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, 'SEPAP-MejoraT', y otras 1.900 mediante los programas de prevención de la dependencia.

APOYOS PARA LA AUTONOMÍA EN EL DÍA A DÍA

Padilla ha señalado que casi 9,2 millones de euros, cerca del 93 por ciento del total de la convocatoria, se destinarán a SEPAP-MejoraT, un servicio público y gratuito para personas en situación de dependencia, especialmente de grado I o II, que se presta tanto en entornos urbanos como rurales.

El servicio ofrece fisioterapia, terapia ocupacional, estimulación cognitiva, logopedia, atención psicológica y orientación sobre hábitos de vida saludables. La consejera ha explicado que estas terapias ayudan a mantener o recuperar capacidades físicas, cognitivas y emocionales para que las personas puedan seguir realizando sus actividades cotidianas con la mayor autonomía posible.

La convocatoria también incluye financiación para programas de prevención dirigidos a personas mayores o con enfermedades neurodegenerativas. La portavoz ha indicado que estos programas buscan "mantener y mejorar la calidad de vida" de las personas que participan en ellos, al igual que prevenir el agravamiento de su situación. "Anticiparse a la dependencia, es tan importante como atenderla", ha subrayado la consejera.

Por último, Padilla ha explicado que podrán beneficiarse de estas ayudas tanto entidades locales, a través de quienes se desarrolla el servicio 'SEPAP-MejoraT', como entidades privadas de iniciativa social, quienes desempeñan un papel fundamental en la atención y acompañamiento de las personas dependientes.

Esta convocatoria permitirá dar continuidad a todos los proyectos financiados en 2026, incluidos los que han comenzado a lo largo de este año y que en 2027 podrán funcionar desde el inicio del ejercicio. "Así, las entidades podrán planificar su trabajo y las personas usuarias y sus familias tendrán la tranquilidad de contar con este servicio un año más", ha concluido Padilla.