C-LM contará desde 2027 con un sistema de cribado de cáncer de pulmón

El presidente de C-LM, Emiliano García-Page. - JCCM

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presiente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que la Comunidad Autónoma contará, desde el 1 de enero de 2027, con un sistema de cribado de cáncer de pulmón.

García-Page, que ha participado este lunes en el acto conmemorativo con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama que ha tenido lugar en Toledo, ha explicado que este sistema ha sido aprobado este mismo lunes por el Gobierno regional y supondrá el cuarto sistema de cribado de la sanidad castellanomanchega tras el del cáncer de mama, el cáncer colorectal y el de cérvix.

El presidente autonómico ha detallado que este cribado se ha estado estudiando en Albacete, ya que es "complejo y difícil", dedicado a un tipo de cáncer "más difícil de identificar que otros, no solo por edad sino por otras condiciones".

"Cuatro llamadas a la atención general de la población para decir que, cuando en España decimos que amamos la vida, lo que queremos decir es que amamos la vida sana, que amar la vida de forma sana significa amarla más tiempo porque se vive más", ha expuesto.

En este sentido, ha reivindicado que la sanidad en toda España ha pasado de "un sistema que cura lo que es evidente, lo que te llega enfermo" a otro en el que "establecemos muchas pautas de comportamiento social, de comportamiento cultural y de prevención", y finalmente al actual que es "global, donde se ve a la gente en términos de personas".