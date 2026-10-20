C-LM convoca 715 plazas en la Oferta de Empleo Público para Educación

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TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Educación ha aprobado este martes la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que alcanza las 715 plazas, aplicando el 120% de la tasa de reposición, máximo permitido por la normativa estatal. Dicha oferta ha contado con los votos a favor de ANPE, CCOO y UGT, y la abstención de CSIF y STE.

Según informa ANPE, de las 715 plazas aprobadas en esta oferta 374 plazas corresponden a Enseñanzas Medias, que, sumadas a las 575 de la OEP de 2025, permitirán convocar 949 plazas en 2027, cuyas pruebas comenzarán a finales de junio.

Otras 341 plazas corresponden al Cuerpo de Maestros, a las que se sumarán las derivadas de la OEP de 2027, para las oposiciones de 2028, conforme al Acuerdo de Mejoras.

La convocatoria de Enseñanzas Medias de 2027 contempla 38 especialidades, distribuidas entre tres cuerpos docentes: Profesores de Enseñanza Secundaria (33 especialidades): Filosofía, Latín, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Administración de Empresas, Física y Química, Biología y Geología, Dibujo, Francés, Inglés, Educación Física, Formación y Orientación Laboral, Informática, Procesos Comerciales, Procesos de Gestión Administrativa, Economía, Instalaciones Electrotécnicas, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Orientación Educativa, Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, Música, Griego, Tecnología, Hostelería y Turismo, Intervención Sociocomunitaria, Organización y Gestión Comercial, Procesos Sanitarios, Sistemas Electrotécnicos y Automáticos, Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, Sistemas Electrónicos, Servicios a la Comunidad y Equipos Electrónicos.

En cuanto a Profesores Especialistas en Sectores Singulares de FP recoge cuatro especialidades: Estética, Servicios de Restauración, Cocina y Pastelería y Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas.

De igual modo, en Escuelas Oficiales de Idiomas, solo aborda una especialidad: Inglés.

Respecto a este último Cuerpo cocente, ANPE ha reclamado incrementar el número de plazas y ampliar los idiomas convocados en Escuelas Oficiales, atendiendo a las necesidades de estos centros. Asimismo, ha reiterado su exigencia de convocar los procedimientos de acceso --por concurso de méritos-- a los Cuerpos de Catedráticos.

OFERTA ALEJADA DE LAS NECESIDADES ACTUALES

Mientras, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha abstenido por considerar la oferta "muy alejada de las necesidades actuales de profesorado en la región".

En nota de prensa, CSIF argumenta que la limitación del 120% de tasa de reposición impone un tope legal basado únicamente en las bajas, jubilaciones y fallecimientos producidos, lo que impide adecuar las plantillas a las necesidades reales de la educación en la región.

"Con la actual propuesta de la Consejería, se perpetúa un curso más la enorme temporalidad que padece la educación pública de la región, que se encuentra en el 30,8%: prácticamente uno de cada tres docentes tiene un contrato temporal".

A ello se suma que la Consejería de Educación ha incluido en el cálculo de la tasa de reposición las plazas de promoción interna a pesar de que, de acuerdo a Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado (art. 20.Tres.4), deberían estar excluidas. De esta forma, la Administración ha detraído plazas de turno libre en esta OPE 2026 y no genera realmente nuevo empleo público.

"Lamentablemente nos enfrentamos a otra oportunidad perdida, esta oferta es muy insuficiente y no cubre las necesidades de nuestras aulas. A este ritmo, nunca acabaremos con la temporalidad y con la inestabilidad de nuestros interinos", ha indicado el presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez.