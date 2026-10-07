C-LM destina 2 millones de euros para agricultores a fin de prevenir los daños del conejo de monte en sus cultivos

Conejos. - JCCM

TOLEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha publicado este miércoles en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la nueva línea de ayudas dotada con dos millones de euros para financiar medidas preventivas frente a los daños ocasionados por la sobreabundancia de conejo de monte en explotaciones agrícolas ubicadas en municipios incluidos en la comarca de emergencia cinegética temporal declarada en la región.

La convocatoria tiene como objetivo reducir el impacto de esta especie sobre los cultivos y mejorar la viabilidad económica de las explotaciones agrarias afectadas. Las ayudas, reguladas mediante la Orden 122/2026 y concedidas en régimen de concurrencia competitiva, permitirán subvencionar hasta el 70 por ciento de los costes elegibles, con una inversión máxima subvencionable de 14.500 euros por expediente.

Además, se contempla el abono anticipado del 50 por ciento de la ayuda concedida, sin necesidad de presentación de garantías, facilitando así la puesta en marcha de las actuaciones por parte de los beneficiarios, ha informado la Junta en un comunicado.

Entre las actuaciones financiables se encuentran la instalación de cerramientos perimetrales con malla conejera, la colocación de protectores individuales para cultivos leñosos y la eliminación de majanos, refugios utilizados por los conejos. La convocatoria establece importes máximos subvencionables de tres euros por metro lineal de vallado, 0,80 euros por protector individual y 200 euros por majano eliminado.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha señalado que "estas ayudas complementan las medidas de control poblacional que se desarrollan en la Comunidad Autónoma y permiten actuar de forma preventiva para reducir los daños en el sector agrario, favoreciendo al mismo tiempo una gestión equilibrada y sostenible de la fauna silvestre". Asimismo, ha destacado la colaboración permanente entre las administraciones y el sector agrario para responder a una problemática que afecta especialmente a determinadas zonas de la región.

La convocatoria incorpora además criterios de priorización que favorecen las explotaciones situadas en zonas especialmente sensibles, como parcelas colindantes con infraestructuras viarias, instalaciones fotovoltaicas, humedales, vías pecuarias o cauces secos, así como aquellas ubicadas en municipios afectados por la despoblación y proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades.

En paralelo a estas medidas preventivas, Castilla-La Mancha continúa aplicando actuaciones de control poblacional en los municipios incluidos en la declaración de emergencia cinegética temporal.

Según los últimos datos regionales disponibles, la actividad cinegética desarrollada en el marco de estas medidas ha permitido mantener una elevada presión de control sobre la especie en el conjunto del territorio afectado, siendo más de 860.000 ejemplares capturados.

UN MES DESDE LA PUBLICACIÓN EN EL DOCM

Podrán solicitar estas ayudas titulares de explotaciones agrarias, tanto personas físicas como jurídicas, cuyas parcelas estén inscritas en el Registro de Explotaciones Agrícolas de Castilla-La Mancha y se encuentren dentro del ámbito territorial declarado de emergencia cinegética.

Las solicitudes podrán presentarse durante un mes desde la publicación en el DOCM, pudiendo tramitarse a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o por los medios establecidos en la normativa vigente.