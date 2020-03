C-LM estudia aplazar las oposiciones de enseñanzas medias a 2021 con mayor número de plazas

No celebrará las pruebas de Tercero y Sexto de Primaria y Cuarto de Secundaria y no se pagará el mes de abril en escuelas infantiles y comedores hasta que no se regrese a las aulas

El Gobierno de Castilla-La Mancha estudia aplazar las oposiciones a enseñanzas medias, que tenían previsto celebrarse en junio de este año, para convocarlas en el mismo periodo de 2021 aumentando la tasa de reposición, es decir, con un mayor número de plazas.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la consejera de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Rosana Rodríguez, que ha indicado que esta fue una de las propuestas que hizo este miércoles en la Conferencia Sectorial de Educación.

Según ha indicado, Castilla-La Mancha mostró su predisposición a esa propuesta por respeto al profesorado y a las condiciones en las que se encuentran actualmente y que "no son las más óptimas" para el estudio y la preparación de estas pruebas, teniendo en cuenta que este último periodo es en el que más tendrían que estar intensificando estos estudios.

Con todo, la consejera ha dicho que no será hasta la semana que viene hasta que no se comunique el aplazamiento de las pruebas y se adopte una respuesta definitiva tras estudiarlo con las organizaciones sindicales que, según ha adelantado, están "alineadas" con esta decisión tras un primer contacto mantenido.

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE

Rodríguez también ha indicado que en la Conferencia Sectorial se trató de las evaluaciones del alumnado en el segundo y tercer trimestre para garantizar que se pueda hacer con visos de normalidad. Así, sobre la del segundo trimestre ha indicado que la Consejería mandará una serie de instrucciones a los centros.

"Unas pautas de evaluación para que se tomen como referentes los distintos criterios de calificación que se habían ido teniendo este segundo trimestre", ha detallado, para agregar, sobre el tercer trimestre, que se llegó a la conclusión de evaluar al alumnado por todo lo que ha aprendido en este periodo y no por lo que haya dejado de aprender.

"Tenemos dispuestas unas condiciones de trabajo en las que se están valorando estas cuestiones y cuando se avance en ello daremos a los centros las pautas oportunas para garantizar esta evaluación del tercer trimestre con garantía de eficacia y continuidad bajo la máxima de equidad e igualdad de los alumnos", ha argumentado.

EBAU

También se ha referido Rodríguez al acuerdo alcanzado en la referida Conferencia Sectorial para que la denominada Prueba de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) entre el 22 de junio y el 10 de julio, permitiendo que la convocatoria extraordinaria pueda realizarse hasta el 10 de septiembre.

Ha aludido igualmente a la Formación Profesional, para indicar que en la reunión de este miércoles, y en el ánimo de que no se pierda el curso, se reforzarán los canales de estudio y comunicación del sistema e-learning para 140 Ciclos Formativos.

Además, para todos los alumnos de segundo ciclo de formación de grado medio, de grado superior y FP Básica, se arbitrarán las medidas que les permitan cursar el módulo de formación en centros de trabajo y proyectos, rebajando la carga de estos módulos a 220 horas.

"Se han debatido varias fórmulas de flexibilizar estas prácticas y se han abierto propuestas como prácticas online en determinadas familias profesionales o la priorización del proyecto sobre la formación en centros del profesorado", ha señalado.

La consejera de Educación también se ha referido a las pruebas de diagnóstico que se hacen con carácter censal y muestral todos los años en Tercero y Sexto de Primaria y Cuarto de Secundaria, para indicar que Castilla-La Mancha se ha sumado a la propuestas del Ministerio de suspenderla.

Esta medida tiene como objetivo no sobrecargar al alumnado, sus familias y los docentes con este trabajo ante la situación del excepcionalidad que se está viviendo con la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

ESCUELAS INFANTILES Y COMEDORES ESCOLARES

Finalmente, la consejera de Educación ha informado del acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno respecto a las medidas arbitradas para las escuelas infantiles dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los comedores escolares.

En este sentido, ha indicado que teniendo en cuenta que los usuarios de ambos servicios han abonado por anticipado el mes de marzo y que no se ha prestado el servicio los 11 últimos días del mismo y habiéndose prorrogado el estado de alarma, se ha determinado que no se abone abril en tanto no se sepa la fecha de regreso a las aulas.

En cuanto a los 11 días que se han abonado de marzo y en los que no se ha asistido a las escuelas infantiles ni a las aulas, la titular de Educación ha dicho que se compensarán en el momento en que se termine la suspensión del periodo docente presencial.