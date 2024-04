C-LM exige abrir la consulta pública para modificar las reglas del trasvase y empezar a "revertir la herida"

TOLEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado de manera urgente abrir la consulta pública que permita poder modificar las reglas del trasvase Tajo-Segura "para iniciar el plazo de alegaciones y que este cambio normativo llegue al Consejo de Ministros cuanto antes", tal y como ha aseverado la consejera portavoz, Esther Padilla.

En este sentido, Padilla ha hecho hincapié en que "ha llegado el momento de revertir esa herida profunda que el trasvase Tajo-Segura ha hecho en la región durante más de 40 años", a la vez que ha considerado que es necesario "seguir avanzando, porque cada día que pasa se está perjudicando a los intereses de Castilla-La Mancha".

Además, la portavoz del Ejecutivo de Emiliano García-Page ha puntualizado de forma contundente que "hace más de una semana que nosotros presentamos ya ese informe para que se pueda abrir por parte del Ministerio de manera inmediata dicha consulta pública". Por lo que ha solicitado celeridad ya que, de lo contrario, "nunca llegará la documentación al Consejo Nacional del Agua si no vamos dando pasos para conseguir avanzar en la modificación de dichas reglas de explotación".

En este sentido, la consejera ha advertido que actualmente "no hay más solución que optar al cien por cien en la desalación en el Levante", ya que, tal y como ha explicado, si en esta zona de España "se ponen en funcionamiento todas las desaladoras, no necesitan agua del trasvase. Y no entendemos por qué no lo hacen".