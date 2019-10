C-LM incrementa las exportaciones a China superando los 100 millones de euros este 2019

Publicado 15/10/2019 11:09:59 CET

El vicepresidente del Gobierno de CLM, José Luis Martínez Guijarro, participa en el I Foro Internacional de Cooperación ‘Belt and Road’

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha destacado que Castilla-La Mancha sigue aumentando el volumen de exportaciones a China, país al que han llegado, desde el año 2018, 156,03 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 53% con respecto al año 2015. Un crecimiento que se acentúa este 2019 ya que durante el primer semestre del año (de enero a julio) se han superado los 100 millones de euros, un 11% más que en el mismo periodo del año pasado y se consolida como la partida que más crece.

"Estamos en un momento en el que los productos de Castilla-La Mancha se abren paso en el mercado internacional chino y tenemos que aprovecharlo porque cuentan con una calidad que los distingue de sus competidores", ha dicho el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, durante su visita a la ciudad china de Chengdu, donde ha participado este martes en el I Foro Internacional de Cooperación y Desarrollo 'Belt and Road' de ciudades hermanadas de Sichuan.

A esta cita, ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, asisten más de 40 delegaciones de una treintena de países de todo el mundo, con un total de 250 integrantes, y en la que Castilla-La Mancha ha podido mostrar sus principales potencialidades gracias a la intervención del vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, en el denominado Foro de Gobernadores de las Ciudades Hermanadas que ha tenido lugar tras la ceremonia de apertura a cargo de las principales autoridades del país, además del gobernador de la provincia de Sichuan, Yin Li.

En su discurso, Martínez Guijarro, ha subrayado el paulatino crecimiento en las exportaciones que vienen viviendo las materias primas con origen en la región y que han experimentado una subida del 529% desde el año 2015.

"Las cifras nos muestran que las acciones de promoción que el Gobierno de Castilla-La Mancha está realizando en este país dan sus frutos y se traducen en beneficios para las empresas de la región", ha apuntado Martínez Guijarro.

En este encuentro, los representantes internacionales han valorado la propuesta del Gobierno de China para crear la que se ha venido a llamar 'Nueva ruta de la seda del XXI' para establecer canales de comercialización por tierra y mar entre todos los continentes.

ENCUENTRO CON EL EMBAJADOR

La agenda prevista para este miércoles en Chengdu por el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, incluye una reunión con el embajador de España en Pekín, Rafael Dezcallar.

También en esta jornada asistirán a la inauguración del Chengdu Europe Culture Season y mantendrán un encuentro con el China Council for the Promotion for International Trade (CCPIT) de Chengdu. Previamente, visitarán a zona de expansión y construcción de la nueva área de Tianfu, donde se plantea la rehabilitación de áreas urbanas en el centro de la ciudad para el desarrollo industrial de la zona.