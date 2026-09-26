C-LM pone en valor la labor de las Casas Regionales como "embajadoras" fuera de la region. - JCCM

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisionado para la Accesibilidad del Gobierno Regional, José Luis Escudero, ha participado en la inauguración de la XXII Fiesta de la Vendimia de la Casa de Castilla-La Mancha en Alcalá de Henares, en la que ha sido proclamado Capataz de Honor de esta edición.

La fiesta es una tradición que esta casa madrileña comienza cada año con la 'pisá de la uva', degustación del mosto y bailes tradicionales, a cargo del grupo de esta casa, Quintería. Escudero ha recordado la estrecha colaboración que mantiene el Ejecutivo con todas las casas regionales y el papel fundamental que desempeñan como embajadoras de nuestra tierra y guardianas de tradiciones, en este caso de la vendimia y la cultura del vino, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene una estrecha colaboración con las casas regionales, entidades que desempeñan un papel fundamental como embajadoras de nuestra tierra fuera de la Comunidad Autónoma. A través de su actividad, contribuyen a preservar y difundir las tradiciones, la cultura, la historia y los valores de nuestra tierra, al tiempo que fortalecen los vínculos de quienes, por diferentes circunstancias, residen lejos de su lugar de origen", ha destacado el comisionado, al tiempo que ha remarcado que su labor resulta "esencial" para proyectar una imagen positiva de Castilla-La Mancha y "mantener vivo el sentimiento de pertenencia e identidad castellanomanchega más allá de nuestras fronteras".

El comisionado ha recordado también que, en 2026, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado su compromiso con las casas regionales mediante una nueva convocatoria de ayudas dotada con 190.000 euros para apoyar actividades culturales, sociales y asociativas.

Actividades como las que desarrolla, desde hace tres décadas, el centro de Alcalá de Henares, una de las casas regionales con mayor programación cultural. "Esta casa se ha consolidado como un referente de la presencia de Castilla-La Mancha en la Comunidad de Madrid y como un espacio de convivencia para varias generaciones de castellanomanchegos", ha valorado Escudero, que ha agradecido a su presidenta, María Ramona del Coso, y a su Junta Directiva, la labor que desempeñan y la afectuosa acogida.

El comisionado también ha mencionado la importancia que tiene para la región el vino y la cultura ligada al cultivo de la vid, como "seña de identidad" de Castilla-La Mancha.

En este sentido ha dicho que "más allá de su relevancia económica, el vino constituye un elemento cultural profundamente arraigado, presente en las costumbres, las fiestas populares, la gastronomía y el patrimonio de nuestros municipios.

Por ello, el Gobierno regional continúa impulsando iniciativas que contribuyen a proteger, promocionar y transmitir este legado a las nuevas generaciones".

Escudero ha puesto como ejemplo el Plan Regional de Enogastroturismo, que tiene como objetivo consolidar la región como un destino de referencia vinculado a la cultura del vino y la gastronomía, impulsando experiencias turísticas que conectan bodegas, almazaras, queserías, productores agroalimentarios, restauración y patrimonio cultural.