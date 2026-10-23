C-LM se protege ante posibles ciberataques tras la alerta del Centro Criptológico Nacional

Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. - JCCM

TOLEDO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha activado las medidas necesarias para proteger los portales web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al mismo tiempo que está trabajando en la recuperación con todas las garantías de seguridad.

Según informa el Ejecutivo, esta actuación se adopta tras recibirse la alerta, de nivel crítico, emitida por el CCN-CERT (Centro Criptológico Nacional) a escala mundial, ante la detección de vulnerabilidades que podrían permitir la ejecución remota de códigos y comprometer la seguridad de los sistemas afectados.

Según la Junta, la incidencia de seguridad no es específica de sus sistemas, sino de una vulnerabilidad de PHP (uno de los lenguajes de programación más utilizados en el desarrollo de aplicaciones y portales web) de alcance mundial que puede afectar tanto a organismos públicos como a entidades privadas a nivel mundial.

MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA SUBSANAR ESTE PROBLEMA

Ante esta situación, el CCN-CERT ha recomendado a todas las organizaciones actualizar de forma inmediata las aplicaciones afectadas y, hasta que la actualización pueda aplicarse y verificarse, apagar o suspender temporalmente los servicios expuestos y cuyo uso no sea indispensable.

Siguiendo estas recomendaciones y como medida de contingencia, desde la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha está procediendo al apagado progresivo de los servicios afectados.

El objetivo es evitar su exposición a posibles ataques mientras se está trabajando en la actualización de las aplicaciones afectadas y con la finalidad última de que, en el momento que se retome su puesta en servicio, las versiones ofrezcan las garantías de seguridad necesarias.

La Agencia de Transformación Digital está trabajando con celeridad y la máxima prioridad para recuperar los servicios afectados lo antes posible. El restablecimiento de los sistemas se llevará a cabo de forma progresiva, una vez realizadas las comprobaciones necesarias para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento en cada uno de estos servicios. Por el momento, no se ha determinado un plazo concreto para la recuperación completa.

La Agencia recomienda al sector privado que lleve a cabo estas medidas que están siendo adoptadas por parte de la Administración regional.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico mantendrá informada a la ciudadanía de la evolución de esta situación, así como del restablecimiento de los servicios.