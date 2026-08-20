C-LM sigue sin tener comunicación del Gobierno central sobre el traslado de menores tras la crisis de Ceuta

Varios inmigrantes hacen cola para que les den comida en una playa, a 19 de agosto de 2026, en Ceuta (España). C - Marcos Moreno - Europa Press

TOLEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha asegura no haber recibido una comunicación oficial por parte del Gobierno central sobre el inicio del traslado de menores que permanecen en Ceuta, tras pasar la frontera el pasado 30 de julio.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Bienestar Social, que precisan que aún se están tramitando los expedientes de traslado de menores que permanecen en Canarias desde la crisis del verano pasado.

Desde el Ejecutivo castellanomanchego insisten en que la única información oficial respecto a los menores de Ceuta es la del pasado 13 de agosto, durante la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, cuando el Ejecutivo ratificó su intención de destinar un crédito extraordinario de 25 millones de euros a Ceuta para la atención de menores migrantes no acompañados.

De igual modo, aseguran que estarán presentes en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, que preside la ministra Sira Rego, a la que están convocadas las consejerías autonómicas con competencias en esta materia y se celebrará el próximo jueves, 27 de agosto.

Sobre este asunto concreto, el vicepresidente segundo del Gobierno castellanomanchego, José Manuel Caballero, defendía el pasado 5 de agosto que la acogida ha de ser "por igual que el resto de las comunidades autónomas de España".