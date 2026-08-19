Migrantes en Ceuta hoy, en directo: Última hora de la crisis y situación de los menores

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

Fuentes del departamento que lidera Sira Rego han explicado a Europa Press que el plan, en el que trabaja el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, desde el pasado domingo en la ciudad, incluye el real decreto-ley para "la acogida vinculante y solidaria" por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, "pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida".

Entre estas fórmulas, según Infancia, también se aborda "una vía" para que las organizaciones de protección a la infancia "desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

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