Migrantes en Ceuta hoy, en directo: Última hora de la crisis y situación de los menores

Europa Press Sociedad
Actualizado: miércoles, 19 agosto 2026 12:22
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MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

Fuentes del departamento que lidera Sira Rego han explicado a Europa Press que el plan, en el que trabaja el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, desde el pasado domingo en la ciudad, incluye el real decreto-ley para "la acogida vinculante y solidaria" por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, "pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida".

Entre estas fórmulas, según Infancia, también se aborda "una vía" para que las organizaciones de protección a la infancia "desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

Sigue en directo las últimas noticias sobre los migrantes en Ceuta:

El Colegio de Enfermería de Ceuta pide la declaración del estado de alarma ante el "colapso sanitario sin precedentes"

El Colegio de Enfermería de Ceuta ha solicitado este miércoles la declaración del estado de alarma ante el "colapso sanitario sin precedentes" que atraviesa la ciudad autónoma tras la crisis migratoria.

El PP reprobará a cinco ministros en el Senado por su papel en la crisis de Ceuta

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que su formación usará la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta para reprobar hasta cinco ministros por su papel en la crisis migratoria de Ceuta: Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad).

La Comisión europea de libertades civiles exige a Marruecos pasar de "declaraciones a hechos" con los menores de Ceuta

El presidente de la Comisión de libertades civiles, justicia y asuntos exteriores del Parlamento europeo, Javier Zarzalejos --eurodiputado del PP--, ha exigido este miércoles a Marruecos pasar de "las declaraciones a los hechos" con los menores de Ceuta que permanecen en la Ciudad autónoma desde la invasión del pasado mes de julio.

UNICEF urge a identificar y trasladar a lugares "seguros" a los menores migrantes que permanecen en Ceuta

UNICEF España ha exigido identificar "de forma adecuada" y a trasladar a lugares "seguros" a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

La Real Academia Nacional de Medicina defiende una acogida digna a los inmigrantes en Ceuta para prevenir infecciones

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) ha defendido que proporcionar una acogida digna a los inmigrantes es la respuesta sanitaria más eficaz para prevenir la propagación de infecciones tras la crisis migratoria de Ceuta.

El PP desdeña el traslado de 500 niñas migrantes desde Ceuta: "El interés superior del menor será estar con su familia"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha cuestionado el plan con el que trabaja el Ministerio de Infancia y Juventud para trasladar a 500 niñas migrantes desde Ceuta a la Península y ha defendido que "el interés superior del menor es estar con su familia".

La Guardia Civil intercepta en Ceuta una embarcación con siete inmigrantes que se dirigía a la Península

Agentes de la Guardia Civil de Ceuta han interceptado una embarcación de recreo con siete inmigrantes a bordo y dos presuntos patrones que había zarpado desde los acantilados de La Sirena con rumbo directo a las costas peninsulares, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita.

El Gobierno dice que hay colaboración con Vivas tras acusarle el ceutí de convertir toda la ciudad en un "campamento"

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que está en "permanente contacto" con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y que ambos apuestan por la "colaboración entre administraciones" tras la entrada masiva de unos 72.000 inmigrantes el pasado 30 y 31 de julio desde Marruecos.

El Gobierno trabaja en el traslado de 500 niñas migrantes desde Ceuta a la Península

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas".

Saiz dice que España debe cumplir "toda la normativa" tras la postura de Bruselas sobre menores no acompañados en Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que España tiene que cumplir "toda la normativa comunitaria" y toda la normativa en materia del Pacto Europeo de Migración y Asilo, "no solamente" la normativa de la Ley de Extranjería.

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