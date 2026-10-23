Lucas Castillo repite como cabeza de lista del PP al Senado por la provincia de Guadalajara

Lucas Castillo encabeza la lista al Senado del Partido Popular por la provincia de Guadalajara. - PP

GUADALAJARA 23 Oct. (EUROPA PRESs) -

El presidente del PP de Guadalajara y alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, repetirá y volverá a ir de número uno en la lista al Senado del Partido Popular por la provincia de Guadalajara.

"Esta candidatura es un merecido reconocimiento a una trayectoria de servicio público basada en el trabajo constante, la cercanía con los vecinos y la capacidad de gestión", destacan desde el partido.

Maestro de profesión, Lucas Castillo accedió a la Alcaldía de Yunquera de Henares en 2019 y desde entonces ha desarrollado una labor al frente del municipio.

En 2021 fue elegido presidente del Partido Popular de Guadalajara y en 2023 dio el salto al Senado como representante de la provincia, donde ha defendido los intereses de los guadalajareños en la Cámara Alta.

Asimismo, desde el PP provincial se resalta que Lucas Castillo seguirá centrado en Yunquera de Henares y en toda la provincia de Guadalajara.

"Su compromiso con el municipio que le vio crecer y con el conjunto del territorio permanecerá intacto, trasladando a Madrid las necesidades y prioridades de los pueblos y ciudades guadalajareños. El Partido Popular de Guadalajara reitera su enhorabuena al candidato y le traslada todo su apoyo y el de su militancia de cara a una campaña que afronta con ilusión, con un proyecto sólido y con un equipo comprometido con el futuro de la provincia", indican.