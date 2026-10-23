Un manual de referencia nacional sobre enfermedades renales incorpora el trabajo del Hospital de Guadalajara

Instalaciones de hemodiálisis del Hospital Universitario de Guadalajara. - JCCM

GUADALAJARA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Enfermeras del servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), han participado en la creación de una importante obra de referencia nacional que repasa todo el proceso asistencial de la persona con enfermedad renal y aborda su atención desde una perspectiva enfermera integral.

La obra 'Atención enfermera a personas con enfermedad renal', publicada este verano por la editorial Elsevier, está dirigida por María Ángeles Gómez González, profesora asociada del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá y directora de un Máster especializado en cuidados a personas en diálisis, terapias domiciliarias y ecografía del acceso vascular, según ha informado la Junta por nota de prensa.

El trabajo ha contado con la colaboración de las enfermeras del servicio de Nefrología de Guadalajara, que han aportado su conocimiento y experiencia asistencial, reivindicando el protagonismo enfermero en la atención a la enfermedad renal.

La obra cuenta con 27 capítulos en siete grandes bloques y recorre todo el proceso asistencial de la persona con enfermedad renal.

Lo más destacado es que no se ciñe únicamente a la técnica de la hemodiálisis, sino que aborda la enfermedad renal desde una perspectiva enfermera integral, por lo que toca temas como la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal avanzada, práctica avanzada, accesos vasculares y ecografía, hemodiálisis, diálisis peritoneal, terapias domiciliarias, trasplante renal, educación terapéutica, seguridad del paciente, continuidad asistencial y metodología enfermera.

La obra, que ejemplifica la conexión entre asistencia, docencia y conocimiento científico, se orienta a la toma de decisiones clínicas y el cuidado avanzado e integra prevención, educación terapéutica y continuidad asistencial.

También incorpora aspectos especialmente vinculados a la práctica enfermera especializada, como los accesos vasculares, la ecografía, la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y los cuidados del paciente trasplantado.

Han participado como coautoras del libro las enfermeras del servicio de diálisis Ana María Sal Sierra, Diana Carolina Vanegas Arias, Tamara de Castro de la Cruz y Yolanda de Eusebio Herrero, junto a la supervisora de Nefrología del Hospital de Guadalajara, Susana Rosa Senra.

La publicación reconoce la especialización de Enfermería en el ámbito de Nefrología, visibilizando que el cuidado renal precisa conocimientos y competencias avanzadas.

Susana Rosa ha valorado de este manual, que se dirige tanto a profesionales como a enfermeras en formación y estudiantes de posgrado, que "la capacidad para generar y compartir conocimiento especializado repercute en la calidad de los cuidados y en la formación de otros profesionales".

Además, considera que la participación de las enfermeras de la Unidad de Nefrología del Hospital Universitario de Guadalajara supone "un reconocimiento a la experiencia y al conocimiento acumulado por un equipo altamente cualificado que combina la excelencia asistencial con una intensa actividad investigadora".

En este sentido, su implicación en proyectos científicos, publicaciones y actividades formativas ha contribuido a situar los cuidados nefrológicos como un ámbito en constante evolución y mejora.

La participación en esta publicación se enmarca en la actividad asistencial, docente e investigadora del servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Guadalajara, que ha incorporado nuevos recursos y modalidades de atención a las personas con enfermedad renal.

Entre ellos figuran la puesta en funcionamiento de la consulta de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), el desarrollo de la hemodiálisis domiciliaria portátil y la incorporación de un sistema de producción automatizada de concentrado ácido para hemodiálisis, sobre cuyo funcionamiento el servicio también imparte formación a profesionales de otros centros de España.

Asimismo, desde 2023, Nefrología desarrolla su actividad en las instalaciones del nuevo edificio hospitalario, que cuentan con espacios diferenciados para la atención de pacientes en situaciones de especial vulnerabilidad.