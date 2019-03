El mapa de festivales musicales de C-LM crece con Capital Fest y se consolida con el Gigante, Viña Rock y Los Sentidos

Publicado 02/03/2019 11:44:50 CET

TOLEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mapa de los festivales musicales de Castilla-La Mancha crece y se afianza en 2019 con nuevas propuestas que se incorporan a las ya consolidadas en distintas localidades de la Comunidad Autónoma y que año tras año llenan la región de música y gente.

Este año el nuevo festival más importante que se incorpora a la ya de por sí cargada agenda de este tipo de eventos es el Capital Fest, que se celebrará en Talavera de la Reina los días 31 de mayo y 1 de junio y para el que ya están confirmados, entre otros, La M.O.D.A., Dorian, Sidecars, Miss Caffeina e Iván Ferreiro.

Una apuesta en la Ciudad de la Cerámica que se suma a otras citas ya muy arraigadas como el Viña Rock, el decano de los festivales en la región y que este año se celebra el 2, 3 y 4 de mayo en Villarrobledo con un sinfín de nombres como Boikot, Los Chikos del Maíz, Rozalén, SFDK, Barón Rojo, Narco, Sôber, Zoo, Mojinos Escozios, La Fuga, Green Valley, Rapsusklei, Kaótiko o Sínkope.

EL FESTIVAL GIGANTE

Otro de los festivales que este año celebra su quinta edición del 29 al 31 de agosto en Guadalajara es el Gigante, que desde el primer año en el que se celebró, allá por 2014, no ha parado de crecer y sumar nombres cada vez más internacionales. En este 2019 destacan We Are Scientists, Zahara, Second, La Habitación Roja, Shinova, Embusteros, Los Vinagres, Ladilla Rusa y Las Chillers.

En la misma línea, el Festival de los Sentidos --14, 15 y 16 de junio-- volverá a unir gastronomía y música en La Roda (Albacete) un año más desde que inició su andadura allá por 2008. En esta ocasión visitarán la localidad albaceteña Dorian, Miss Caffeina, La Casa Azul, Second, Ryden, Ángel Stanich y La sonrisa de Julia, de momento.

Pero a lo largo y ancho del territorio castellano-manchego se celebran también otros festivales como es el caso del Olmo Rock 2019 en Poblete (Ciudad Real) el 16 de marzo con la participación de Desakato, No Konforme, Transmisión N, ECM, No Tolerance y En Defensa Propia; o el Metal Hell Puertollano, en el municipio ciudadrealeño, el 23 de marzo con River Crow, BajoPresión, Krazark y The Butterfly Defect.

Otro de los festivales regionales que ya ha anunciado su cartel para 2019 es el ZepoRock de El Toboso (Toledo) el 14, 15 y 16 de junio y al que acudirán Rojo 5, Aurora & The Betrayers, Deskaraos, Los Manterolas, Tomaccos o Pauline & The Big Kahunas; al que se une la segunda edición del Mon Seasons de Cuenca el 17 de junio, con zonas, cuatro ambientes y gran variedad de estilos de música para todo el mundo.

DE DAIMIEL A EL BONILLO

La Granja Festival de Daimiel (Ciudad Real) vuelve a celebrarse en 2019 y llega con su novena edición el 29 de junio con grupos ya confirmados como Los Estanques, Salto, Estrellados y Alv McMartin; mientras que en que el Alterna Festival congregará del 12 al 13 de julio en El Bonillo (Albacete) a Gatillazo, SFDK, Koma, La Pegatina, Narco, Desakato, El Ultimo Ke Zierre, Mafalda, Zoo, Kaotiko, Machete en Boca, Los de Marras, DJ PlanB y The Niftys.

Por su parte, la XXI edición del Choorock Festival contará en Corral de Calatrava (Ciudad Real) con Berri Txarrak Radiocrimen y Sexy Zebras el 27 de julio; y cuatro son de momento los grupos que actuarán en el Gineta Rock 2019 de La Gineta (Albacete) el 28 de septiembre: Angelus Apatrida Bloodhunter, Sylvania y Somas Cure.