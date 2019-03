Los grupos Troica y T-Sex celebrarán el 9 de marzo los 300 programas de Rutas Enemigas en Toledo

Publicado 02/03/2019 14:24:35 CET

TOLEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa de radio libre Rutas Enemigas celebrará el próximo sábado, 9 de marzo, 300 programas con las actuaciones en directo de las bandas Troica y T-Sex en la sala Detonante, ubicada en el Polígono residencial de Toledo, a partir de las 21.30 horas. La entrada será de cinco euros e incluirá la invitación de una cerveza por parte de local.

El director y locutor del programa, Daniel Díaz, que ha pedido puntualidad a los asistentes, ha explicado a Europa Press que Troica es un grupo de Madrid y para definir su estilo se ha remitido a una de sus canciones llamada 'Etiquetas' en la que dicen que "simplemente son un grupo de punk". "Yo siempre digo eso", ha agregado.

Por su parte, T-Sex son una banda de finales de los 90 y principios de los 2000 de la localidad toledana de Illescas dedicada al sonido garaje y el hardrock, que Díaz ha calificado como una de las mejores bandas de la provincia y de la que ha señalado que han vuelto recientemente en forma de cuarteto tras separarse. Será la primera vez tras reunirse que actúen en la capital regional.

RECOPILATORIO EN BANDCAMP

Pero no solamente serán estos conciertos los que sirvan para celebrar 300 programas de radio libre de Rutas Enemigas, ya que su responsable ha preparado también un recopilatorio musical en Bandcamp (https://rutasenemigas.bandcamp.com/album/esto-no-es-esparta-300-podcasts-de-independencia-musical?fbclid=IwAR1f-OJiF9cjCStFDBVk54ntUar2tpgrq0WbGnaBjSGk0Z6dc3FIKeZbBsU) de acceso libre y descarga gratuita para todo aquel que quiera acceder al mismo.

En este compendio musical se podrán encontrar un total de 30 bandas que han acudido al programa o que han atendido telefónicamente a Díaz desde el programa 201 al 300. "No están todas las que me hubieran gustado por cuestiones de derechos, así que menos dos están todas", ha agregado.

La música en directo volverá a ser protagonista para celebrar esta efeméride en la noche del próximo 30 de marzo, ya que el responsable de Rutas Enemigas ha organizado un concierto "callejero" en la libro-taberna 'El Internacional' en el que actuarán Daviti Culebras con su 'rockabilly' con guitarra acústica y Bluesjero Hart, con su blues con armónica. La entrada será libre.

Asimismo, para celebrar el programa 300 se ha encargado una edición limitada de camisetas a Down Toledo, que se pueden adquirir al precio de 10 euros y cuyos beneficios irán para las bandas y músicos que ayudarán a celebrar este aniversario.

LOS 300, ALGO "SORPRENDENTE"

Para Daniel Díaz, el haber llegado al 300 es algo "bastante sorprendente" porque no se esperaba alcanzar tal cantidad de programas cuando empezó hace seis años con este proyecto, "tal y como está el patio" de las radios libres. No obstante, se siente "orgulloso" de haber alcanzado esta cifra.

Una iniciativa en la que afirma que sigue "por vicio" y por "gusto propio". "Las cosas como son, me mantiene despierto y vivo en cuanto a conocer las novedades musicales, hacer retrospectivas e investigar, para no adormecerme teniendo mi propia iniciativa y no tener que escuchar lo que digan los demás", ha sostenido.

"No pretendo tener audiencia sino que la gente que me escuche, lejos que quedarse en lo mismo, se busque la vida y no se quede dormida en los laureles porque eso significa que hay más desarrollo musical, una escena más variada y no todo es sota, caballo y rey", ha concluido.