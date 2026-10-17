Marilia celebra 30 años en la música con una gira en la que viaja del pasado al futuro "desde el corazón"

1126252.1.260.149.20261017112951 Marilia en una actuación en directo. - EUROPA PRESS

CUENCA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante y compositora conquense Marilia, exmiembro de Ella Baila Sola, está inmersa en una gira para celebrar las tres décadas que lleva de carrera musical, en la que realiza un viaje del pasado al futuro "desde el corazón". "Hay muchísimas emociones que se despliegan porque está hecha con la visión de reconectar", añade.

En una entrevista concedida a Europa Press, Marilia reconoce que es "una suerte" estar celebrando 30 años en la música. "Escribí mi primera canción con 11 años y lo que celebramos es la magia de una canción en el corazón de alguien y para mí eso era el sueño que tenía de pequeña", ha manifestado.

"Siento que este 30 aniversario lo está celebrando la niña que fui también, no solo yo como adulta, y además está siendo especialmente emocionante por el reencuentro con la gente", subraya la cantante y compositora conquense, que afirma que esta gira "es un regalazo".

VARIAS GENERACIONES CONECTADAS

Treinta años en los que también ha cambiado el público que acude a sus conciertos, desde gente que queda con amigos del colegio a familias donde los padres ponen a sus hijos Ella Baila Sola. "Cada uno tiene su historia y lo que veo es que --el público-- abarca varias generaciones gracias a que han seguido vigentes esas canciones, gracias a la radio que ha seguido poniéndolas y gracias a la gente que lo ha compartido".

En cuanto a las nuevas generaciones y pese a que haya otros estilos que están ahora más presentes en lo musical, Marilia sí siente que hay quienes van descubriendo otras épocas por sus padres pero también por inquietud. "Unen porque aunque no vivieron esa época sí pueden conectar con las historias que contaban esas canciones".

Canciones de Ella Baila Sola que asegura que son "muy directas, muy frescas y, sobre todo, hablan de algo que une mucho a la gente". "Esa es la parte más bonita y gracias a eso también siento que este último disco que estoy incorporando a la gira, encaja muy bien con las otras canciones y también está llegando".

LOS MEJORES MOMENTOS

En cuanto a los mejores momentos vividos en estas tres décadas, Marilia ha resaltado aquellos "buenísimos" escribiendo canciones como 'Los sapos bailan flamenco' o 'Amores de barra', porque es algo que "le encanta". "Es ese proceso el que más me ha unido a la música".

Tras reconocer que los momentos menos positivos "también son necesarios", ha manifestado que el poder compartir un escenario con la gente y que éste se convierta "en el lugar de todos", y la conexión con el público es también "lo más bonito" porque se crean momentos de conexión "con la sensación de que somos el mismo equipo".

Un recorrido musical el de Marilia en el que no solo ha cambiado "mucho" la forma de hacer o consumir música sino el mundo entero. "Yo sigo siendo la misma persona, pero alrededor cambia y a la vez voy evolucionando, entonces siento que cuidar lo que yo amo, esa conexión con la música, es lo que le da sentido y hace que todos los obstáculos o retos del camino sean posibles".

"Tiene que ver más con el corazón que con lo externo realmente, con el motor personal por hacer algo que necesitas hacer o que necesitas expresar, algo que has venido a hacer y, en ese sentido, pues venga lo que venga, ahí estoy. Siempre he tratado de cuidar esa relación con la música y gracias a cuidarlo estoy presentando este 30 aniversario", ha aseverado.

LOS CONCIERTOS

Sobre los conciertos de esta gira del 30 aniversario --que llevarán a Marilia el 16 de octubre a Valladolid, el 17 de octubre a Barcelona, el 7 de noviembre Ledesma y el 19 de noviembre a Madrid--; explica que los prepara con "muchísimo cariño" buscando sonidos que "se acerquen más a hoy" respetando "lo de siempre".

Ha destacado así la última fecha en Madrid para afirmar que le hace "muchísima ilusión" tras colgar el cartel de 'No hay entradas' en el concierto celebrado el pasado mes de marzo en la capital de España. Esta vez será en la sala Galileo Galilei y las entradas ya están a la venta en: https://ventas.geeticket.com/par-public/rest/evento/id/90267....

"Lo que me está gustando mucho es que hay sorpresas, hay momentos muy especiales. Están esas canciones que nos han unido desde hace 30 años, desde Ella Baila Sola hasta mi último disco 'Bailar conmigo', y también está la oportunidad de vernos las caras y de cantar juntos, de que se forme una sola voz y compartir una noche inolvidable que a lo mejor hace años no pudimos tener o la tuvimos pero a una distancia mayor".

Nacida en Cuenca y recientemente nombrada Hija Predilecta de Castilla-La Mancha, Marilia reconoce que es "imposible" no llevar la región allá por donde va, para afirmar que cuanto más se conoce y cuánto más vive tiene "la suerte" de valorarlo más. "Castilla-La Mancha está llena de grandes almas y de grandes creadores. Es imposible no acordarme de mis abuelos, mis tías, mis tíos y sentir que la tierra viene con nosotros y, por supuesto, en mi música está también reflejado".