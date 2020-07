Ve en el DNI el "instrumento perfecto" para ejercer derechos: "Si no está a mano parece que algo no funciona"

Asegura que el DNI "nació para controlar a los ciudadanos" y "actualmente su naturaleza es diametralmente opuesta"

TOLEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el DNI es el "instrumento perfecto y debido para ejercer nuestros derechos como ciudadanos". "Si no lo tenemos a mano, parece que algo no funciona bien", ha destacado este lunes en Toledo, con motivo de la inauguración de la muestra 'El DNI y los españoles. 75 años de historia común (1944-2019)'.

"Es un documento que permite ejercitarnos como personas y ciudadanos que pueden y deben pedir explicaciones y controlar al conjunto de administraciones y poderes públicos", ha comentado tanto en declaraciones a los medios como durante su intervención en el acto, celebrado en el Centro Cultural San Marcos, que acoge esta muestra hasta el 29 de julio.

Marlaska ha indicado que aunque puede "sorprender" que una exposición centre su atención en algo como el DNI "hace muchas décadas que los españoles integramos este documento en nuestra cotidianeidad", destacando cómo el número que se nos asigna es de lo primeros que aprendemos, siendo algo "intransferible" y que va con nosotros "en todo momento".

Casarse, tener un empleo legal, cobrar el paro, empadronarse, votar, pedir ayuda social y vacunar a los hijos son algunas de las cosas que no se pueden hacer sin este documento, como ha reseñado el ministro, que ha remarcado el "trascendental valor" del DNI y su transformación "paralela y simultánea a la de la sociedad española".

Grande-Marlaska ha apreciado que este documento nació en la posguerra, Civil y Mundial, de ahí que el primer decreto que habla de su existencia, de 2 de marzo de 1944, "ordenaba expedir el DNI primero a los presos y a continuación al personal masculino que por su profesión, oficio o negocio" cambiase de residencia.

"Hemos cambiado un poco", respecto a esa época, ha subrayado el ministro del Interior, que ha asumido que aunque el DNI "nació para controlar a los ciudadanos, actualmente su naturaleza es diametralmente opuesta. Son los ciudadanos quienes nos controlan a los poderes públicos y el DNI es la llave maestra que abre el acceso a los derechos y libertades que están en el código genético del Estado democrático, social y de derecho".

El responsable ministerial, que ha adelantado que anualmente se realizan 9 millones de DNI anualmente y ha explicado que la versión actual "incluye no solo un chip con datos biométricos y certificados de firma electrónico" sino también "una antena de radiofrecuencia", ha destacado que en Castilla-La Mancha son 84 las personas que desarrollan la labor de hacer este documento en 12 unidades de documentación y ocho equipos móviles que acercan este servicio al lugar donde los ciudadanos lo puedan necesitar.

TRABAJANDO EN UN NUEVO DNI "MÁS SEGURO"

"No tengo duda de que la sociedad española cambiará a mejor a futuro, también lo hará su DNI", ha concluido el ministro, que ha indicado que ya se trabaja en el diseño de un nuevo soporte que hará del DNI "un documento más seguro si cabe", con mejoras tecnológicas y en el proceso de expedición.

No obstante, Fernando Grande-Marlaska ha iniciado su intervención resaltando el trabajo de la Policía Nacional y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no solo durante el coronavirus, donde "no ha habido mucho que vigilar porque la sociedad española ha mostrado una solidaridad importante y han sido pocos los insolidarios", sino también con actuaciones diversas en el ámbito humanitario y entre los sectores de población más vulnerable.

En concreto, han sido más de 250.000 actuaciones humanitarias las realizadas entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, a lo que hay que sumar a las policías autonómicas y el conjunto de policías locales y el trabajo realizado junto a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), resaltando la labor realizada por el conjunto de administraciones, su "eficacia y eficiencia".

REFLEJO DE LA VIDA Y LA SOCIEDAD

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha explicado que esta exposición, que ha agradecido a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que pase por la capital regional, inaugura la temporada cultural en la ciudad y abre el Centro Cultural San Marcos tras tres meses cerrado por el coronavirus, punto en el que ha dado las gracias al ministro por la labor desarrollada "desde el primer minuto sabiendo que estábamos seguros".

Ha dicho que una exposición como esta "es el reflejo de nuestra vida y de la sociedad de los últimos 75 años", y se ha referido al "sentimiento personal y como sociedad" que genera el DNI, ya que significa "que eres mayor de edad" y porque es "tu número de identificación toda la vida", animando a todos los toledanos a acudir a verla.

La presidenta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Lidia Sánchez, ha indicado que esta exposición, en la que han puesto todo su "cariño y empeño", es "reflejo" de la "estrecha relación" que tiene la Fábrica con la Dirección General de la Policía".

Sánchez ha detallado cómo hace 40 años se puso en marcha una comisión para modernizar el DNI, de tal manera que en 1985 desde la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre "se hizo una formulación completa con la máxima seguridad posible que la experiencia industrial, los medios y el personal podían aportar a un documento de tanta importancia para la vida de los españoles".

Ya en 2006, ha relatado, se produjo el primer DNI electrónico, "el 1.0", estando ahora "en plena expansión del 3.0", siguiendo las directrices de la Policía Nacional y estando las oficinas de expedición atentas a estos desarrollo tecnológicos y trabajando en proyectos como el DNI 4.0.

PRIMER DNI EN 1944

Al acto han asistido también el director general de la Policía, Francisco Pardo; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca; el subdirector general de Logística, José García Molina; el jefe de la División de Documentación de la Policía Nacional, Francisco Herrero, y el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, entre otros.

La exposición recorre la evolución del DNI desde su primera expedición en 1944, hasta 2019, y recoge el cambio de color del DNI verde al azul, así como el paso al DNI electrónico hasta la actualidad --"tengo casi todos los modelos", ha ironizado el ministro sobre su edad--, además de explicar su integración en la sociedad española como un elemento ciudadano y cotidiano.

Tras su paso por Madrid, Barcelona y Sevilla se prevé que durante el presente año sea expuesta en otras ciudades como Valencia o Bilbao. En estos tres cuartos de siglo se han expedido en total a nivel nacional más de 324 millones de DNI mientras que en Castilla-La Mancha, desde el año 2018 hasta la actualidad se han expedido más de medio millón.