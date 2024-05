Más de 2.000 estudiantes toman contacto directo con la FP en la I Feria que la Junta organiza en la provincia de Toledo

TOLEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha puesto este jueves a más de 2.000 estudiantes de la provincia de Toledo en contacto directo con los estudios de FP que se imparten en los institutos toledanos en la I Feria de Formación Profesional y Artes Plásticas y Diseño que ha organizado en el IES Universidad Laboral de Toledo.

Una Feria que ha acercado a los estudiantes de 4º de ESO, de 2º de Bachillerato y de Formación Profesional todas las familias profesionales que constituyen la amplia oferta de ciclos de Formación Profesional de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en la provincia, y donde han recibido información tanto de profesorado y alumnado que actualmente cursos estudios de FP, así como de empresas que también han participado en la primera feria de la provincia de Toledo, ha informado la Junta en nota de prensa.

El delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, y el director general de Formación Profesional, José Rodrigo Cerrillo, han visitado este primer encuentro provincial con la Formación Profesional junto al delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez, que ha incluido visitas guiadas, talleres y ponencias.

Gutiérrez destacaba, minutos antes de realizar la visita, "el compromiso y el impulso que el Gobierno regional ha dado a la Formación Profesional en la región y en la provincia de Toledo" donde "hemos puesto a disposición del alumnado en el presente curso un total de 17.115 plazas de Formación Profesional y 357 ciclos formativos, 18 de ellos de nueva implantación este año".

"Estamos hablando --ha añadido-- de un total de 25 familias profesionales y de 47 institutos de Educación Secundaria y dos escuelas de Arte, la de Toledo y la de Talavera de la Reina" de los que "a lo largo del día de hoy reciben información los alumnos y alumnas participantes en la feria a través de visitas guiadas, talleres y ponencias".

Gutiérrez se ha mostrado convencido de que "apostar por la Formación Profesional es ofrecer estudios de calidad y de cualificación como ha hecho el Gobierno de García-Page con una amplia gama de posibilidades formativas, cada vez más ajustada a las demandas e intereses de los y las estudiantes".

Y, además, "con familias profesionales que tienen una alta empleabilidad y una importante demanda por parte de las empresas para incorporar a sus plantillas técnicos medios y técnicos superiores".

Por su parte, el director general de Formación Profesional ha destacado que "es el primer año que organizamos una feria provincial en Toledo para no solamente visibilizar, sino también normalizar los estudios de Formación Profesional" y recordaba que "hace 20 años había 3.000 estudiantes de FP en la provincia y hoy se ha multiplicado por diez el número de alumnos y alumnas".

José Rodrigo Cerrillo ha asegurado que la FP "ya no es una vía, no es solamente un itinerario formativo, sino que es una vía para llegar al empleo", como demuestra el hecho de que "no hay semana que no nos solicite alguna empresa incorporar gente que haya estudiado Formación Profesional".

La tasa de inserción laboral de estos estudiantes, ha asegurado el director general, es del 60 o 70%, en algunos ciclos, como el de electricidad, llega a cien por cien. Por ello, ha querido resaltar que "hoy Toledo se convierte no solamente en la capital de Castilla-La Mancha, sino también en la capital de la Formación Profesional".