Más de 500 jóvenes karatekas de toda España se reúnen en Albacete para participar en la prueba de la Liga Nacional

Prueba de la Liga Nacional de Kárate Junior y Sub-21 disputada en Albacete. - AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

ALBACETE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reafirmado la "capacidad" de la ciudad para "acoger grandes eventos deportivos" que contribuyen a "proyectar la 'Marca Albacete' y a promocionar a través del deporte" durante la visita que ha realizado al Pabellón Universidad, junto al concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, donde este fin de semana se disputa una de las pruebas de la Liga Nacional Junior y Sub-21 de Kárate, en las categorías masculina y femenina.

En este sentido, el alcalde ha señalado que Albacete está "demostrando una vez más" su capacidad para acoger "grandes eventos deportivos que tienen un impacto positivo" tanto para la promoción de la práctica deportiva como para la proyección exterior de la ciudad y la dinamización de la actividad económica y turística, según ha informado el Consistorio albaceteño en nota de prensa.

Manuel Serrano ha puesto en valor el "éxito organizativo, participativo y de público" de esta cita, que reúne durante este fin de semana a más de 500 jóvenes karatecas pertenecientes a 154 clubes de toda España, con una previsión de cerca de 2.000 personas entre deportistas, familiares, entrenadores, técnicos y acompañantes.

Asimismo, el alcalde ha agradecido a la Real Federación Española de Kárate, con su presidente, Antonio Moreno, al frente, que continúe confiando en la ciudad para la celebración de este tipo de competiciones, asegurando que "apostar por Albacete siempre es una apuesta segura".

Manuel Serrano ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el impulso del deporte como elemento de promoción de hábitos saludables, de apoyo a los clubes y deportistas y de proyección de la ciudad, apostando por seguir atrayendo a Albacete grandes acontecimientos deportivos nacionales e internacionales que contribuyan a situar a la ciudad en el mapa deportivo nacional.

La competición se desarrolla en las modalidades de kata, kumite y para-kárate, tanto en categoría femenina como masculina, con medallas para los cuatro primeros clasificados, y servirá además como preparación para el próximo Campeonato del Mundo de Kárate que se celebrará en Polonia.