Las mascarillas no se pueden reutilizar

MADRID/TOLEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las mascarillas que se utilizan para protegerse frente al nuevo coronavirus no se puede reutilizar y debe cubrir la boca y la nariz, de manera que no quede un espacio en la cara, según se señala en la 'Guía de Actuación para Personas con Condiciones de Salud Crónicas y Personas Mayores en situación de confinamiento', publicada por el Ministerio de Sanidad.

Aunque desde el comienzo de la epidemia por el coronavirus las autoridades sanitarias nacionales e internacionales han recomendado el uso de mascarillas para las personas contagiadas y para aquellas que estén en contacto con un paciente, la semana pasada el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció que el Gobierno está barajando la posibilidad de recomendar su uso a toda la población.

Por ello, y mientras se hace o no oficial dicha recomendación, la cual no será de obligado cumplimiento si no hay capacidad suficiente para que todos los ciudadanos tengan acceso a las mascarillas, el Ministerio de Sanidad aconseja lavarse las manos antes de utilizarlas.

Además, destaca la importancia de evitar tocar la mascarillas mientras se lleve puesta y, en el caso de hacerlo, lavarse las manos con agua y jabón; cambiarla cuando esté usada, quitársela por las cintas de la parte trasera y tirarla a un cubo de basura. Posteriormente, hay que lavarse las manos con agua y jabón.