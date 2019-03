Molina: "Quien contradiga a la sociedad, que pide la Ley de Garantías, tendrá que explicarlo"

Publicado 28/02/2019 14:01:32 CET

Dice no entender qué está pasando en las Cortes para que no se lleven a cabo ni las leyes del Gobierno ni las de los grupos parlamentarios

TOLEDO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-la Mancha, José García Molina, ha defendido este jueves que aunque la Ley de Garantías Ciudadanas la ha "pilotado" Podemos, en ella han participado CCOO, UGT, la FEMP, EAPN, los colegios de trabajadores y educadores sociales y mucha de la sociedad civil organizada, que está diciendo "que esta ley tiene que aprobarse".

"Mi pregunta es si se va a contradecir o se va a negar la voluntad mayoritaria de la sociedad civil de Castilla-La Mancha. Quién lo haga va a tener que darle explicaciones", ha advertido el vicepresidente segundo, preguntado durante la clausura en Toledo de la VII Conferencia de la Red Autonómica de Participación Ciudadana, donde ha afirmado que no "contempla un final de legislatura sin que se aprueben la Ley de Garantías y la de Participación Ciudadana".

"Como he jugado mucho al fútbol no contemplo irme de un partido antes de que se pite el final. Hasta que se pita el final hay partido", ha añadido García Molina.

Sobre la posibilidad de que Podemos lleve a cabo alguna iniciativa para que dichas normas vean la luz, y después de que la consejera para la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, haya asegurado en una entrevista en 'eldiario.es' que "van a pelear de manera incansable para que esa ley se vote en las Cortes", el vicepresidente ha dicho que "no hay que pelear", pues "el Consejo de Gobierno del pasado 12 de febrero aprobó el Proyecto de Ley de Garantía y tramitarla a las Cortes".

"El trabajo ya está hecho. Solo tiene que tramitarse", ha insistido el también líder regional de Podemos, que preguntado por si se siente engañado, ha dicho que "no", que "como mucho extrañado". "No entendemos qué está pasando en las Cortes para que no se llevan a cabo las leyes, no solo del Gobierno sino de los propios grupos parlamentarios", ha criticado.

Preguntado sobre a quién responsabiliza de esta situación, tan solo ha manifestado que su trabajo "no es dar cartas de bondad o maldad ni ejercer de juez". "Me dedico a hacer política, y la política que teníamos que hacer ya la hemos hecho. Hemos redactado una ley de manera participada con la sociedad civil. Es una de las más avanzadas e innovadoras de las que se han hecho en la región. Nuestro trabajo está hecho. Quien ponga trabas que explique el porqué", ha concluido.