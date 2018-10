Moreno afirma que "Cospedal dice no saber lo que gana Barreda para evitar hablar de lo que gana ella"

Actualizado 28/02/2011 15:55:08 CET

Pide a la secretaria general del Partido Popular que inste a Núñez Feijóo a retirar el decreto de ayudas al consumo de carbón

CIUDAD REAL, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, ha dicho "no creerse" que la presidenta regional del PP en Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, no sepa lo que percibe el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y sostiene que "dice no saberlo para no tener que hablar de lo que gana ella".

En una entrevista televisada anoche, María Dolores de Cospedal aseguró desconocer los ingresos del presidente Barreda, algo que, para Moreno, es de un "cinismo inexplicable", ya que la declaración anual de ingresos y bienes de los cargos públicos de Castilla-La Mancha se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha desde 1995, ha informado la Junta en nota de prensa.

Según Moreno, la presidenta regional del PP "sabe muy bien" lo que gana José María Barreda: "lo que pasa es que ella gana tres veces más y quizá le da vergüenza decir que gana 240.000 euros", ha manifestado.

CARBÓN

Por otro lado, el consejero ha aprovechado su comparecencia ante los medios para pedir a la secretaria general del Partido Popular que inste al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a retirar el decreto de ayudas al consumo de carbón nacional que hoy ha entrado en vigor.

Santiago Moreno ha calificado de "gratísima noticia" la aplicación del decreto y ha apuntado que el recurso del Gobierno gallego es el "único peligro" que se cierne sobre estas subvenciones, que son "vitales para las empresas de Puertollano que extraen y consumen este mineral", ha agregado.

En este sentido, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas cree que María Dolores de Cospedal "haría bien" en pedirle al presidente Núñez Feijóo que reconsiderara su posición "porque atenta contra los intereses de Castilla-La Mancha".

Sin embargo, Moreno no confía en la intervención de la presidenta regional del PP porque "cada vez que hay que elegir entre los intereses del partido y los de la región, Cospedal siempre ha optado por los primeros", ha concluido.