Los municipios usuarios del pantano de Montoro se constituirán en mancomunidad para regular sus derechos y obligaciones

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha avanzado este miércoles que en las próximas fechas se celebrará una reunión entre la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la comunidad de usuarios del pantano de Montoro --compuesta por los municipios de Puertollano, Almodóvar del Campo, Mestanza, Hinojosas de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto-- para iniciar la creación de una mancomunidad que zanje el enfrentamiento jurídico y administrativo que han mantenido los pequeños municipios por el pago a la ciudad industrial del coste del ciclo integral del agua.

En declaraciones a los medios de comunicación, el primer edil ha destacado que este acuerdo, que sentará las bases para la redacción de unos nuevos estatutos, contribuirá a aclarar jurídicamente las obligaciones y cánones por bombeo y mantenimiento entre los municipios usuarios del ciclo integral del agua, una infraestructura clave para hacer frente al episodio de sequía severa.

Los pequeños municipios no firmaron su consentimiento para el modificado de las obras de unas instalaciones que, aseguraban "no están usando", y de hecho se negaron a pagar las obras, en un contexto de judicialización, aduciendo que no fueron informados debidamente del coste de las actuaciones.

Pero una vez que Repsol proceda a bombear desde el pantano del Jándula si la situación de sequía lo requiriera, algunos de estos municipios podrían quedarse sin abastecimiento, ya que dependen de la conducción de Repsol y el agua del Jándula no es apta para consumo humano.

En este sentido, se están produciendo los movimientos para llegar a un acuerdo en el precio del agua clorada o bruta, según el caso, que establecería el Ayuntamiento de Puertollano para garantizar el suministro a esos municipios vía Ciclo Integral, e incluso para alcanzar un acuerdo de revisión de las fórmulas de pago solidario de esta infraestructura.

La obra del ciclo integral del agua, presupuestada en un total de 52,4 millones de euros y financiada en un 54% con fondos europeos de desarrollo regional FEDER, fueron recepcionadas en diciembre de 2015, y desvincularon el suministro de agua de las infraestructuras de Repsol mediante una nueva captación y bombeo desde el embalse de Montoro, de donde arranca una conducción de 20 kilómetros hasta una planta de agua potable que permite un tratamiento de 550 litros por segundo.

El proyecto incluye un depósito de 30.000 metros cúbicos, desde el que se distribuye el agua a la red de suministro, y se completa con la construcción de dos nuevas depuradoras de aguas residuales. También se trazaron nuevas conducciones para el abastecimiento a Hinojosas de Calatrava, Cabezarrubias del Puerto y Mestanza.

Por el momento, Puertollano es el único Ayuntamiento que está pagando esta obra a Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), cuya financiación adelantó.