Nia Zalén publica su primer EP con la vista puesta en un álbum donde el folclore evolucionará a un sonido más moderno

La cantante de la localidad toledana de Corral de Almaguer, Nia Zalén, acaba de publicar su primer EP bajo el nombre 'Me presento', un trabajo donde afirma que ha primado un sonido caracterizado por "un folclore muy orgánico". No obstante, adelanta que se encuentra inmersa ya la composición de un álbum completo en el que ha decidido evolucionar hacia un estilo más moderno.

Así lo relata la propia cantante en una entrevista concedida a Europa Press en la que se abre en canal para desgranar canción a canción su primer trabajo y relata también cuáles han sido sus origines musicales, su amor por la música y como confluye con su profesión como musicoterapeuta.

PREGUNTA: Presentate y cuéntanos cómo has decidido iniciar tu carrera musical

RESPUESTA: Mi nombre es Nia Zalén, soy de Corral de Almaguer y llevo ya unos añitos en esto de la música. Soy además musicoterapeuta y tengo la suerte de poder dedicarme a esto hoy en día y es algo que me hace muy feliz.

La vida me ha llevado inevitablemente hasta la música y he querido abrir la puerta de mi música al mundo con 'Me Presento', el EP con el que he querido enseñar mi sonido.

P: 'Me presento' tiene cuatro temas. ¿Puedes hablarnos un poco de cada uno de ellos?

R: El EP se abre con 'No estás sola', una canción que nació el 25 de noviembre, el día contra la violencia de género y es un mensaje que yo necesitaba gritarle al mundo en esta pedagogía que siento que es importante hacer para construir lazos que ayuden en esta problemática que está súper presente en el día a día. Es tender una mano.

Tras 'Me presento' el disco continúa con 'Te debo a ti', en colaboración con Curricé, con la que quise mostrar que el amor va evolucionando. Los tipos de amor están cambiando, se están abriendo un montón de colores diferentes y para mí eso es siempre un acierto. 'Te debo a ti' es querer al otro, pero siempre queriéndote a ti mismo porque cuando tú consigues quererte a ti mismo, respetarte y trabajar tu autoestima, es mucho más fácil que la relación con el otro sea sana.

Finalmente en 'Vuela de mí' he querido exponer la importancia que tiene el amor aún en una ruptura. Va más allá de dejar una relación de forma súper dramática, que es la única manera válida que se ha explorado hasta ahora, pero creo que al final es muy importante soltar con amor y con cariño. Yo lo he vivido y la canción tiene una parte de mi corazón y de mi historia que he querido soltar con mucho amor y respetar también el espacio del otro.

P: ¿Crees que este primer EP es redondo o le falta algo?

R: Pues la niña de hoy te diría que sí, pero quiero respetar a la niña de aquel momento. En el que valorando lo que quería contar, cómo lo quería contar y el sonido que quería encontrar, decidió que esta era la manera y así lo quería contar. Entonces, como yo ya tengo toda la información que en el pasado no tuve, quiero respetarlo y te diría que sí. Hoy ya, evidentemente, estoy en otro punto. Y el arte es eso.

P: ¿Estás pensando entonces ya en nuevos proyectos? ¿Nos puedes adelantar algo?

R: Bueno, ahora estoy inmersa en la etapa creativa de un álbum donde el sonido va a evolucionar. Para mí es muy importante que el folclore siempre esté presente porque soy una abanderada del folclore, pero ya siento que he hecho un folclore muy orgánico o, mejor dicho, he hecho una música pop con folclore orgánico y ahora siento que quiero evolucionar un poco a un sonido un poco más moderno, pero donde el folclore esté súper presente y ahora mismo estoy 'a full' con eso.

P: Tu amor por la música se plasma también en tu faceta de músicoterapeuta ¿Cuánto crees que hay de tu trabajo en el contenido de Nia Zalén?

R: Creo que hay mucho y que la niña músicoterapeuta está abanderando las letras. Además, creo que la línea más artística y más musical es la que usa su voz como instrumento para contar, por lo que ambas facetas conviven perfectamente.

Me encantaría que estas dos facetas confluyan porque al final son dos patas en las que baso mi vida. Una que tiene un sentido, que le da más valor personal sobre lo que quiero contar y sobre la importancia que para mí tienen las cosas y cómo quiero vivir la vida. Y la otra, el alma, que se me desborda a través de la voz, que no la puedo controlar, pero que al final tilda un poco de belleza sobre lo que quiero contar a través de la intención.

P: ¿Crees que falta más música en el día a día de la sociedad teniendo en cuenta lo rápido que vamos?

R: Creo que todos tenemos una banda sonora en nuestra vida y al final la música es lo último que se pierde. La música nos hace más humanos y nos acompaña. Nunca estamos solos con la música y creo que al final hace mejor el mundo y ojalá haya más música porque seguro que sembraríamos más vida.

P: Respecto al panorama musical actual ¿Cuál es tu punto de vista?

R: La industria ahora mismo es muy difícil para cualquiera que quiera dedicarse a ello. Además, ser mujer pues es un hándicap que todavía dificulta aún más el poder enraizarte, pues está pasando que al final la cultura, el sistema tan productivo, tan inmediato, hace que haya muchos artistas que se están quedando por el camino.

Además, hay un público cada vez más pequeño y las pequeñas salas cada vez lo tienen más difícil y, como artista, es más difícil llegar también ahí, porque que alguien te haga un hueco en su agenda es muy complejo, aunque parezca fácil. Es una lucha día a día.

P: ¿Sería necesaria más ayuda por parte de las administraciones en este sentido?

R: El apoyo a la cultura creo que es 'hipermeganecesario', porque nos hace mejores y nos hace más humanos. Y también creo que pequeños espacios como este, que vosotros me estáis prestando a mí, ayudan mucho a los artistas.