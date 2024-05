Niña Polaca denuncia falta de mujeres en el Toledo Beat y acusa al festival de intentar "silenciar estas injusticias"

TOLEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo Niña Polaca, que actúo el pasado 11 de mayo en el Toledo Beat Festival ha denunciado la falta de mujeres en el cartel de este evento musical, al tiempo que ha acusado a la organización del mismo de intentar "silenciar estas injusticias".

Ha sido en un mensaje publicado en las redes sociales del grupo, al que ha tenido acceso Europa Press y que firma su teclista, Claudia Zuazo, en el que lamenta que siguen dándose "situaciones injustas" para con las mujeres en la industria musical

"Llevo observando situaciones así desde que empecé a trabajar en la industria musical, pero para mí, la gota que ha colmado el vaso ha sido lo del festival Beat de Toledo", dice, para explicar que durante la actuación de la banda dijo: "Me encanta ver a tantas tías en el público, compensando por las pocas que hay en el cartel".

Un comentario, según afirma, que "muchos" pensaban cuando se publicó el cartel del festival: "Apenas había presencia femenina en el evento, algo muy llamativo". "Mi comentario fue bastante comedido, podría haber dicho muchas más cosas al respecto... No hubo ni falta de respeto, ni acritud. El público reaccionó de manera positiva, silbando y aplaudiendo", afirma la teclista de Niña Polaca.

"Esto me da a entender, junto a los comentarios de la gente en la publicación que el festival subió a Instagram justo después de la actuación --con fotos que incluían a todos los miembros de la banda menos a mí--, que no está todo perdido y que lo que dije fue acertado y necesario. Me alegra mucho ver esa reacción", asevera.

Asimismo, prosigue, después de su comentario el festival podría haber subido la publicación de la banda a Instagram incluyéndola a ella y la "historia habría acabado ahí". "Pero decidieron no hacerlo --quiero recalcar que estoy en primera línea del escenario, a un metro del cantante principal y en la publicación salen todos los miembros menos yo-- y no ha habido un atisbo de comprensión ni rectificación por su parte".

"Si ha sido un despiste, solo tenían que pedir disculpas y enmendarlo subiendo una foto mía, igual que con el resto de integrantes. En lugar de rectificar en sus redes sociales y pedir disculpas por este 'lapsus', la única reacción del festival ha sido ponerse en contacto con nuestra oficina para quejarse de mi comentario, tildándolo de populista y afirmando que estaba fuera de lugar y que sobraba", argumenta.

Para Zuazo, "ya es lo suficientemente difícil estar en la industria musical como mujer; es difícil que te tomen en serio, que te vean como una igual, que de verdad piensen que eres equiparable a un hombre al que admiran, como para que encima se nos intente silenciar cuando decidimos hablar al respecto de alguna de estas injusticias".

"Quizá los directores del festival no saben esto, pero yo se lo puedo explicar sin ningún problema, es bien sencillo: consideré que el comentario era necesario porque es demasiado importante que las mujeres nos veamos en los escenarios con la misma asiduidad con la que veros a los hombres", prosigue en su misiva.

A ello añade que se sabe "de sobra" que no escasean las mujeres en la música, "así que no hay excusa". "Ver el número de mujeres del cartel del Festival Beat, que ni por asomo se acercaba al número de hombres, fue algo que a mucha gente nos llamó la atención. Quiero pensar que no fue un acto deliberado por parte de sus responsables, aunque la publicación del video-resumen del festival en sus redes pueda llevar a pensar lo contrario".

"Pongamos que, como digo, que los directores de este festival no son conscientes de esto y no saben lo importante que es. Simplemente quiero que sepan que hasta que esto no ocurra, hasta que no llevemos años viéndonos con la misma frecuencia con la que hemos visto siempre a los hombres, nunca vamos a dejar de ser la excepción y la sorpresa para el espectador", apuntala.

Ha visto así necesario que se vean mujeres en esa "posición de poder", para sentir "que estamos llegando a esa igualdad por la que mucha gente piensa que no merece la pena luchar". "Y los festivales, como gran altavoz que son, juegan un papel clave en esto".

"Estamos viviendo tiempos reaccionarios y se nota el resquemor; molesta que hablemos claro, molesta que estemos ocupando cada vez más espacios. Y ante esto no hay que achantarse. Quiero pensar que esta situación no se va a repetir y que ninguna mujer va a tener que sentir que no puede decir lo que piensa por miedo a como pueda reaccionar un festival, un promotor, o cualquier otra persona, contra ella", afirma, para concluir invitando a los directores del festival a reflexionar sobre todo esto.