La nueva imagen cde la Diputación de Guadalajara "complementará" al escudo heráldico

Actualizado 09/01/2020 13:46:34 CET

GUADALAJARA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Guadalajara ha presentado el nuevo logotipo que representará y complementará al escudo heráldico de la Corporación provincial, una imagen corporativa que pretende modernizar y abrir más la institución a los jóvenes y buscar "un aire más fresco", según ha indicado su presidente, José Luis Vega.

Con la presencia, entre otros, del estudiante de la Escuela de Arte ganador del diseño, Guillermo López de Lucas, y del alumnado que participó en el concurso, el presidente de la Diputación ha aclarado en rueda de prensa que esta marca "no va a sustituir en ningún momento" la imagen del escudo ni suponer más gasto adicional para la Corporación, como habían apuntado desde la bancada 'popular'.

En este sentido, el presidente ha manifestado que el escudo de la Diputación, por el gran colorido que tiene, no aguanta muchos soportes y "lo que se hace es modernizar la imagen de la Diputación para llegar a la gente más joven".

"Pretendemos complementar, en ningún momento va a desaparecer el escudo heráldico de la Diputación, que siempre representará a la Corporación Provincial", ha precisado Vega, tras insistir en que el mensaje de este logo es "apertura, juventud, creación e innovación", que a su juicio es lo que representa la nueva imagen corporativa.

También ha apuntado que el hecho de que se apostara por dar la oportunidad a los jóvenes de la Escuela de Arte de Guadalajara a participar en el concurso del que ha salido el logotipo se hizo porque les pareció que daría un aire diferente, ya que también se pretendía que la Diputación llegara a la gente joven y tomara un aire más moderno, ha precisado.

El presidente ha asegurado, a preguntas de los periodistas, que la intención de la Corporación es que el logotipo "perdure", tras insistir en que no pretende ser el sustituto del escudo, que será el que represente a la Diputación en todos los actos institucionales. Pero ha explicado que no tiene un soporte básico que permita, por ejemplo, imprimir.

También ha indicado que en ningún momento se ha querido politizar este diseño y que por eso precisamente no lo han elegido ellos, y ha asegurado que no se va a hacer un cambio masivo ni en furgonetas ni en vehículos u otros soportes sino "una implantación paulatina porque no queremos un gasto adicional".

De su lado, el autor del logotipo y ganador del primer premio, Guillermo López, ha explicado como en esta marca ha pretendido visualizar conceptos como unión, progreso y nuevas generaciones en base a las cuatro comarcas que hay en la provincia, y ha elegido los colores morado y naranja en base a los de la propia provincia también.

Por su parte, la diputada de Cultura, Teresa Franco, ha reconocido que confiar en gente tan joven y no profesional para lanzar una marca de la Corporación no dejaba de tener "un toque de aventura" pero ha asegurado que la realidad ha demostrado que no se han equivocado tanto por el alto nivel de los trabajos como por la calidad del logo ganador.

La directora de la Escuela de Arte 'Elena de la Cruz', ha destacado la calidad de todos los proyectos presentados y ha agradecido la confianza y la oportunidad ofrecida desde la Diputación por estar "abierta a la innovación e impulsar el arte y el diseño".

En el acto, además de López de Lucas, autor del premio al diseño ganador, cuantificado en 700 euros, la Diputación ha hecho entrega de otros dos premios más a las dos jóvenes que han quedado en segundo y tercer puesto, y a la propia Escuela de Arte.

El nuevo logotipo estará también presente este año en Fitur 2020.

A partir de este mismo jueves se abre en la Escuela de Arte una exposición con todos los proyectos realizados por todos los alumnos, una muestra que estará abierta a toda la ciudad de lunes a viernes.