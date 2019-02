Núñez aboga por que ningún transporte que conecte dos ciudades de C-LM sea inaccesible

Publicado 11/02/2019 18:25:21 CET

TOLEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha comprometido este lunes a trabajar "intensamente" a partir del mes de mayo, si gana las elecciones a la Presidencia de la Junta, para que "ni un solo elemento de transporte que conecte dos ciudades" de la región sea inaccesible.

Núñez se ha pronunciado así con motivo de la constitución en Toledo de la Comisión Nacional de Discapacidad del partido y acompañado por la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, y del vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Vicente Tirado, donde ha destacado que una de las grandes reivindicaciones y demandas de los colectivos con discapacidad es que se puedan "mover con libertad".

Según ha dicho, el Gobierno regional "no escucha y no es sensible" y de ahí la necesidad de hacer suyo el compromiso de los colectivos de discapacidad, que tienen una problemática "muy clara, concreta y determinada", que son las "serias dificultades" que sufren estas personas en los autobuses interurbanos cuando los usan para ir al médico, hacer una gestión administrativa o trasladarse.

Previamente, ha asegurado que en la ruta social del PP de Castilla-La Mancha están manteniendo contacto "con todos los colectivos y asociaciones", que son la que tienen que ir "indicando cuál es el camino a seguir y la mejor forma" de solucionar sus problemas, recogerlos y darles forma a través de propuestas y ponerlas en marcha a partir del mes de mayo, consciente, ha añadido, de que la política social de la región "no goza de una brillante atención por parte de Page".

De su lado, Gamarra ha explicado que la constitución de la Comisión Nacional de la Discapacidad se pone en marcha tras el congreso nacional del partido, buscando crear comisiones "no que sean hacia dentro del partido sino abiertas a la sociedad".

Para ello, junto a representantes del PP de las distintas comunidades autónomas y consejeros de las regiones donde gobiernan, a la cita de este lunes también han sido convocadas "personas del mundo de la discapacidad, como el presidente del Cermi y el responsable de Ilunion, del grupo ONCE".

"No queremos españoles de primera y de segunda, y menos en las personas con discapacidad, y eso nos mueve a trabajar de manera conjunta a todo el PP", ha comentado Gamarra, que ha destacado que este es el partido "con mayor compromiso con ellos".

FORO FAMILIA

De otro lado, a preguntas de los medios sobre la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, de volver a la Ley del Aborto del 85 como una apuesta contra la despoblación, Núñez ha señalado que los debates que no están ni en la calle ni en el Parlamento, como este, "tocará estar con ellos cuando lleguen, en su momento".

"El presidente dijo lo que dijo y los debates sensibles tienen que venir de la mano de los consensos amplios", ha comentado el presidente regional del PP, que sí ha apuntado que su partido tiene "muy claro que hay que trabajar por combatir la despoblación, dándole más vida a nuestros municipios y ser capaces de generar empleo en nuestros pueblos, pero también es necesario aumentar la natalidad".

Dicho esto, ha avanzado que el PP está trabajando en un foro de la familia, de tal manera que en unas semanas celebrarán una reunión con los principales colectivos que trabajan con medidas en el ámbito de las familias y la conciliación, en la línea de trabajar en ese ámbito, no solo por la vía del empleo sino también de la natalidad.