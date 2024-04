Núñez afea a Page por decir que "no es monaguillo del Senado" cuando "hace un año decía que era monaguillo de Sánchez"

TOLEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en clara referencia al presidente regional, el socialista Emiliano García-Page, ha asegurado que "hay quien hace un año decía que era monaguillo de Sánchez y ahora dice que no es monaguillo del Senado". "Yo creo que no conviene frivolizar con este tipo de figuras y no conviene en democracia faltar al respeto a las instituciones".

Así ha reaccionado Núñez en el Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha, celebrado este sábado en Toledo, un día después de que García-Page confirmara que no asistirá a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para analizar la ley de amnistía y afirmara que los presidentes autonómicos no son "monaguillos" de ningún partido político.

"Cuando los dirigentes políticos en democracia empiezan a faltar el respeto a las instituciones empezamos a tener un problema serio", ha advertido el presidente de los 'populares' castellanomanchegos, quien ha exigido a García-Page "respeto" a las instituciones. "No conviene faltar al respeto al Senado, tampoco cuando se pierde. No conviene faltar al respeto a la Cámara Alta cuando no se gobierna".

También Núñez ha exigido a Emiliano García-Page "estar a la altura" del cargo de presidente de la Junta y acuda al Senado el próximo lunes para decirle al presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, que no va a permitir que Castilla-La Mancha se convierta en "una región de segunda".

"El lunes hay que demostrar gallaría, valor y si se está a la altura del cargo que se representa", ha dicho, ya que el lunes los presidentes de las distintas autonómicas estarán en el Senado para explicar, en nombre de su autonomía, su posición en relación a esta Ley, por lo que Page "debe cumplir con su obligación" y defender al conjunto de los castellanomanchegos "mirando a los ojos a Aragonés".

Por ello, ha insistido en que los castellanomanchegos esperan de su presidente autonómico que diga al presidente catalán "que no vamos a consentir que la Ley de Amnistía nos convierta en ciudadanos de segunda", que no va a permitir "que Sánchez dé más derechos a los independentistas que a los agricultores de Castilla-La Mancha" o que no va a permitir que haya más privilegios para un independentista que para un autónomo de la región.

Núñez ha asegurado que los ciudadanos "no están de acuerdo con los pactos del PSOE con los independentistas" que implican que una parte del dinero de los castellanomanchegos va a financiar la causa independentistas.

"El lunes hay que ir al Senado en nombre de Castilla-La Mancha para decir no a la amnistía y a la ruptura del principio de igualdad entre españoles", ha añadido el presidente regional del PP.