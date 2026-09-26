Núñez asegura que el PP "bajará los impuestos a agricultores y ganaderos" tanto a nivel regional como nacional

El presidente del PP de C-LM, Paco Núñez. - PP

TOLEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha alertado este sábado de que el alza de los costes ha disparado la falta de rentabilidad del campo, a la vez que ha garantizado que el PP, tanto nacional como en la región, "bajará los impuestos tanto a agricultores como a ganaderos".

De esta forma se ha expresado Núñez, que ha asistido a la convivencia organizada por el PP de Illescas junto a la portavoz regional del partido, Alejandra Hernández, y portavoz municipal en la localidad, según ha informado el partido en nota de prensa.

Desde allí ha querido acordarse de los agricultores, ganaderos y del sector agroalimentario, señalando que "existen dificultades para que haya un relevo generacional en nuestro campo" y para que los jóvenes puedan incorporarse a esta actividad "debido a la escasa rentabilidad", y ha alertado de las "dificultades" que atraviesa el sector primario tanto para mantener su actividad como para garantizar el relevo generacional.

El presidente del PP autonómico ha explicado que esta situación "se debe, por un lado, a que los precios que se obtienen por los productos del sector agrícola o ganadero siguen siendo los mismos que hace 20 años", pero también al incremento de los costes de producción.

En este sentido, ha destacado que el precio del combustible, el de los fertilizantes, y el de los plásticos "está por las nubes" y que también se ha disparado el precio de la luz, con la que también se obtiene en muchas ocasiones el agua para el riego a través de las instalaciones donde se utilizan bombas eléctricas.

Como ha señalado, los costes de producción de un agricultor o de un ganadero se han disparado, a la vez que ha recordado que esta misma semana el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba medidas para agricultores y ganaderos.

Por ello, ha asegurado que el Partido Popular va a ser el partido que baje los impuestos al campo y ha trasladado el compromiso de que el PP impulsará una rebaja fiscal para el sector.

Núñez ha concretado que, con el proyecto del Partido Popular, "vamos a bajar los impuestos a los fertilizantes o los combustibles" y también a la electricidad. Además, ha anunciado que el PP va a eximir del pago del IVA a cualquier agricultor o ganadero autónomo que facture por debajo de 85.000 euros, así como que se va a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y se bajará el impuesto de la renta.

El presidente de los 'populares' en la región ha defendido que estas medidas permitirán que quienes trabajan en el campo tengan menos impuestos y más capacidad de rentabilidad y ha insistido en que va a ser el Partido Popular "el partido que baje los impuestos al campo".

Por ello, Núñez ha pedido a los agricultores y a los ganaderos de Castilla-La Mancha que "confíen en el PP", asegurando que tanto en España como en Castilla-La Mancha van a bajar los impuestos al campo.

El líder de la formación ha concluido afirmando que el Partido Popular es "el partido que cree en el campo de Castilla-La Mancha y en el campo de España" y ha trasladado a agricultores y ganaderos la "absoluta confianza y tranquilidad" de que con el Partido Popular en el gobierno "la rentabilidad del campo estará asegurada y, por ende, la incorporación de los jóvenes al campo".