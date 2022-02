Núñez augura que la victoria del PP en CyL "abre las puertas a un cambio de ciclo" en Castilla-La Mancha

Sobre la posibilidad de que Vox entre en el gobierno de Mañueco: "El PSOE no puede darnos lecciones de acuerdos"

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha augurado que la victoria del PP en Castilla y León "abre las puertas a un cambio de ciclo" en la región. "Esta victoria del PP en Castilla y León nos demuestra que ese bloque del centro derecha, igual que ha sumado en Castilla y León, también va a sumar en Castilla-La Mancha".

En declaraciones a los medios en el I Foro Económico Español 'Castilla-La Mancha: Logros y Desafíos', que se celebra en la ciudad de Toledo, Núñez se ha mostrado muy satisfecho por la victoria del PP en Castilla y León porque ganar en ese territorio como ya sucedió en Madrid, demuestra, a su juicio, que "hay un cambio de ciclo y de tendencia", que hará que Pablo Casado sea "el próximo presidente del Gobierno" y esos resultados se extrapolarán a Castilla-La Mancha.

Dicho esto, ha comentado que tras las elecciones de anoche en Castilla y León "hay dos cosas que están claras". La primera --ha dicho-- es que el PP ha ganado las elecciones cuando venía de perder en 2019 y la segunda, es que "el gran derrotado es el PSOE".

"Hay un claro ascenso del bloque del centro derecha que, sin duda alguna, tiene la suma para poder gobernar y eso tendrá que ser en las próximas semanas, el presidente Mañueco, quien lidere las negociaciones, que estoy convencido de que nos llevarán a buen puerto para que él sea presidente de la Junta de Castilla y León".

También ha destacado que ha habido un descenso "importante" de Ciudadanos, que, según ha recordado, ya desapareció en Madrid y "prácticamente desaparece" de Castilla y León quedándose con tan solo con un procurador, que, a su entender, "va a ser irrelevante". "El partido de Ciudadanos ha pasado a la irrelevancia política tras dos elecciones consecutivas tanto en Madrid como en Castilla y León".

Sobre si le preocupa que Vox sea socio de gobierno del PP en Castilla y León, ha apuntado que lo que le preocupa es que Alfonso Fernández Mañueco sea "cuanto antes" presidente de la Junta de Castilla y León. Dicho esto, ha destacado que el PSOE está pactando con Podemos y ha recordado que Emiliano García-Page fue presidente de Castilla-La Mancha en 2015 gracias a Podemos y nombró vicepresidente al secretario general de Podemos.

El PSOE "no puede darnos lecciones de acuerdos", ha sentenciado Núñez, quien advierte de que los ciudadanos de Castilla y León han hablado y han dicho que quieren que el PP gobierne. "A partir de ahí hay que buscar los acuerdos para que así sea", ha añadido

No obstante, ha dejado claro que a él no le da "ningún miedo ningún partido político que esté dentro de la Constitución" y ha dicho que no será él quien "demonice a aquellos partidos que respetan la Constitución, el Estado de Derecho y las normas que democráticamente nos hemos dado".

CARLOS VELÁZQUEZ Y LA PORTAVOCÍA DEL PP EN DIPUTACIÓN

De otro lado, y sobre el hecho de que Carlos Velázquez rechace ser portavoz del PP en la Diputación de Toledo, ha contestado que este es un tema que está en manos de la organización y ha remitido a las manifestaciones que "ya ha realizado" la secretaria general del PP, Carolina Agudo, al respecto.

Este tema "está en manos de la secretaria general y del equipo de organización del partido, tanto a nivel provincial, como a nivel autonómico y de la mano de Génova. Yo estoy pendiente de otras cuestiones del partido que no son este tipo de cosas", ha dicho.