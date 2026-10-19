Núñez defiende que el nuevo Estatuto es "un documento sensacional" y advierte de que el PP se opondrá a su retirada

Archivo - El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en una imagen de archivo. - PP C-LM - Archivo

TOLEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que el nuevo Estatuto de Autonomía es "un documento sensacional y lleno de valores" y ha afirmado que su partido no quiere que su tramitación sea retirada del Congreso de los Diputados.

Así se ha pronunciado Núñez este lunes a preguntas de los medios tras una rueda de prensa en Toledo, después de conocerse que el próximo pleno de las Cortes, que se celebrará este jueves, debatirá la retirada del Estatuto de Autonomía que se está tramitando en el Congreso.

Núñez ha defendido que el texto está "lleno de acciones que hay que desarrollar y que permitirán a Castilla-La Mancha conquistar el futuro". "Es un Estatuto nuevo para un tiempo nuevo", ha apostillado.

"Nosotros no estamos de acuerdo con retirar el Estatuto porque creemos que es un documento pactado con la sociedad civil, acordado entre los principales partidos y que solo tiene un escollo, que Page quiere más diputados y yo quiero que haya más recursos para Castilla-La Mancha", ha apuntado.

LEY DE VIVIENDA

Un pleno en el que también se debatirá y votará el dictamen de la Proposición de Ley de Vivienda, sobre la que también ha hablado Núñez reiterando que las críticas del PSOE a sus enmiendas son "otra mentira más" de los socialistas".

"Page vive del titular, del anuncio, de la soflama, de la pancarta y Castilla-La Mancha necesita realidades, necesita gestión, necesita trabajo, necesita eficacia", que el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha vayamos de la mano pensando en el progreso de la región y del país", ha concluido.