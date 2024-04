Núñez exige a Page que "abandere la segunda descentralización" para que ayuntamientos tengan financiación que necesitan

Censura que PSOE no haya contado con ayuntamientos: "Cuando no han servido a sus propósitos ha ido contra ellos"



CUENCA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha exigido este sábado al responsable del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que "abandere la segunda descentralización", con el fin de que los ayuntamientos "tengan la financiación que merecen para poder prestar sus servicios públicos, tal y como se recoge en la ley".

Durante su intervención en la clausura de la Intermunicipal del PP 'Castilla-La Mancha desde los municipios', en el Museo Paleontológico regional, ubicado en Cuenca, Núñez ha admitido que en el país se ha "avanzado muy poco" en torno al sistema de financiación de los entes locales.

Por ello, ha abogado por "que los ayuntamientos tengan el dinero que necesitan para poder sacar adelante la prestación de sus servicios públicos" y ha mostrado su intención de hacerlo con el consenso de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, a la que ha pedido el consenso para llevar a las Cortes regionales una iniciativa "que garantice que todos los poderes públicos emprenden este trabajo de conseguir una segunda descentralización para que los ayuntamientos tengan la financiación que se merecen de manera justa y liderada por nuestra Comunidad Autónoma".

En su intervención, ha criticado que en estos 40 años de gobierno socialista en Castilla-La Mancha no se haya "impulsado el municipalismo" y ha censurado que el PSOE "no ha contado nunca con los ayuntamientos como aliado" sino "al revés" pues "cuando no han servido para sus propósitos ha ido contra ellos" sin darse cuenta de que a quien perjudica realmente es a los ciudadanos.

"Lo estáis padeciendo ya los alcaldes y las alcaldesas del Partido Popular, y lo vais a seguir padeciendo con más intensidad en los próximos meses, por desgracia, para vuestros paisanos", ha advertido Núñez.

"A mí me hace mucha gracia cuando Page habla de las medidas que propone el Gobierno nacional y que tienen que hacer frente las comunidades autónomas. De eso que le ha llamado lo de 'yo invito y tú pagas'", preguntándose qué es lo que hace el presidente autonómico con los ayuntamientos, con los planes de empleo, los servicios sociales, la agenda cultural o el canon del agua, que han votado "en contra siempre, y lo vamos a seguir haciendo".

Núñez ha referido que Castilla-La Mancha "necesita más presupuesto y más financiación y tiene que huir de ese camino que ha emprendido el socialismo por el que el dinero de los castellanomanchegos acaba en otros territorios", para, por ejemplo, poner en marcha el plan especial del Corredor del Henares, conectar "de una vez" Albacete con Jaén, que Ciudad Real y Toledo estén unidas por autovía, la A-43, el AVE --"que tiene que conectar Madrid con Portugal en el paso por la provincia de Toledo porque Talavera de la Reina merece ya y necesita ya conexión de AVE"--, un plan de reindustrialización para Cuenca y la provincia, y una salida hacia el Levante por autovía.

LEY DE DESPOBLACIÓN: "NO HA SERVIDO PARA NADA"

El presidente regional del PP ha lamentado que las zonas más despobladas estén "perdiendo permanentemente oportunidades" de convertirse en referentes, debido a que desde el Ejecutivo regional "no les dejan aprovechar la cercanía y el impulso de auténticas locomotoras como Madrid, como Andalucía o como la Comunidad Valenciana por la desidia de un Gobierno socialista que no quiere que Castilla-La Mancha avance como sí debería de avanzar apoyándose en quien nos hace crecer".

En este contexto, ha mencionado la Ley de medidas contra la despoblación, que el PP apoyó, incluso sabiendo "que no iba a servir para nada, porque la ley no tenía un anexo de presupuesto y una ley sin dinero es una ley vacía". "Y no nos equivocábamos", ha apuntado Núñez, porque esa norma tres años después no ha servido "para nada", al igual que ha ocurrido con la Estrategia Regional frente a la Despoblación que, tres años después, tampoco "ha cambiado nada".

También ha aludido en este punto al Gobierno central, para destacar como hace más de dos años, la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez --antes ministra de Política Territorial-- consideraba "fundamental" poner en marcha el Estatuto Básico de los municipios de menor tamaño, lo que "serviría para que el país, para que España, estuviera más integrada y más cohesionada territorialmente", preguntándose si acaso hoy "España un país más integrado social y territorialmente".

Esa prioridad, según Núñez, también quedó "en nada", aunque el PP va a trabajar para que ese Estatuto del Municipio de Menor Población "salga adelante" y que se negocie con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

MODELO DE COMPLICIDAD

Finalmente, ha destacado que solo hay dos modelos de gobernar Castilla-La Mancha, "el que sufrimos con el PSOE", el "de la mentira, el de ceder ante Sánchez cada vez que hay que votar", y el de los alcaldes del PP, "que trabajáis con realismo, con el cumplimiento de la palabra dada, con cercanía, con empatía, con ilusión, con ganas, con proyección".

Ese modelo "de complicidad con los vecinos" es, a juicio de Núñez, en el que hace falta la ayuda del proyecto regional. "Ese modelo es por el que yo apuesto, por el de la cooperación entre todos, por el de la cercanía". "Los castellanomanchegos merecen que todos vuestros proyectos se lleven a cabo. Merecen que vuestras iniciativas tengan apoyo. Nuestros paisanos no son menos que nadie y no merecen el maltrato del Gobierno de Emiliano García-Page".

Núñez ha precisado que será en el PP en el que los alcaldes van "a encontrar ese aliado para construir vuestros proyectos, para llevar a cabo vuestros propósitos. Porque lucharemos juntos en los ayuntamientos, en las diputaciones provinciales, en las Cortes de Castilla-La Mancha y en las Cortes generales. Porque vamos a impulsar y a reconstruir Castilla-La Mancha desde los municipios" por una región de oportunidades y de futuro.

"Estamos hoy en Cuenca porque no renunciamos a gobernar ninguna capital y porque estamos convencidos que no solo vamos a consolidar los gobiernos de Ciudad Real, de Toledo, de Guadalajara y de Albacete, sino que también vamos a gobernar Cuenca para completar el gobierno en las cinco capitales", ha concluido Núñez, que ha apostado por trabajar "intensamente" para que el país "cambie de gobierno y para que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el presidente de todos los españoles más pronto que tarde".

Previamente, la presidenta del PP en el Ayuntamiento de Cuenca, Beatriz Jiménez, ha afirmado que los vecinos de Cuenca están "sufriendo" a un alcalde socialista como Darío Dolz. "No queremos esperar más, estamos preparados y listos para gobernar una ciudad que nos necesita más que nunca", ha aseverado, recordando que el PP cuenta con nueve concejales "a los que no les han dejado gobernar, de momento" y segura de que en 2027 van "a conquista lo que por derecho también nos pertenece".

DEBATES

Durante la cita se han sucedido las mesas de debate, en las que, entre otros, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha abogado también por abordar cuanto antes en España la segunda descentralización, para "dar a los ayuntamientos la confianza que necesitan, con competencias y financiación suficiente"; y otros ediles del partido han reivindicado su gestión al servicio de sus vecinos, desde la cercanía y la escucha activa, como una forma diferente de gobernar.

Otros regidores 'populares' han criticado "el abandono de Emiliano García-Page para frenar la despoblación" y políticas "que no mitigan los problemas", mientras que los portavoces regionales han denunciado el "abandono" de los gobiernos socialistas locales y autonómicos en materia de infraestructuras, seguridad o empleo.