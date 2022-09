Núñez exige a Page que anuncie ya una bajada del IRPF porque la región "no está para juegos, discursos y bromas"

ALBACETE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al presidente regional, Emiliano García-Page, que "se centre en Castilla-La Mancha" y anuncie que va a bajar el IRPF, como le está proponiendo el PP, porque la Comunidad Autónoma no está "para juegos, tacticismos políticos, discursos vacíos y bromas".

Así lo ha indicado Núñez, en declaraciones a los medios antes de asistir a la inauguración del nuevo supermercado 'Mercadona' en Casas Ibáñez (Albacete), donde ha destacado que algunas regiones gobernadas por los socialistas se están uniendo a las medidas de bajadas de impuestos que ya están impulsando los gobiernos autonómicos del Partido Popular, así como países como Reino Unido y Alemania.

Por ello, el presidente regional del PP ha exigido a Page "que deje de marear la perdiz y deje de jugar a que van a sacar el bisturí para ver si pueden bajar algún impuesto, pero a la vez pida a la Universidad que le ayude en su discurso de subida de impuestos".

"Los castellanomanchegos no podemos esperar más, no estamos para los juegos de Page. Esto es mucho más serio, los castellanomanchegos no pueden hacer la cesta de la compra y tienen dificultades para pagar la luz, el gas o la gasolina", ha añadido.

Así, Núñez ha lamentado que el PSOE está poniendo a Castilla-La Mancha "en una situación muy complicada", por lo que Page "no puede seguir jugando con los intereses de la región, porque esto no es un juego y va de la economía de las familias, de los autónomos y de las pymes".

El líder del PP ha insistido en que es "urgente" que Page anuncie que va a bajar el IRPF, como le reclama el PP, y como ya hacen Andalucía y Madrid. "Que Page acepte la propuesta fiscal que le hemos remitido en sede parlamentaria y por carta", ha dicho, al tiempo que ha reclamado que deje de mandar a sus consejeros "a decir una cosa y la contraria", según ha informado el PP en nota de prensa.

"Que se centre en Castilla-La Mancha, que se centre en lo importante", ha incidido, porque Page lleva jugando a "discursos vacíos y a medidas" que no llegan "desde que volvió de vacaciones" y Castilla-La Mancha "no está para eso", está para ayudar a las familias, a los autónomos y a las pymes como hacen otras regiones y como hacen otros países europeos.

"Castilla-La Mancha tiene que ponerse en marcha ya y aplicar una bajada de impuestos", ha concluido.