Núñez no valora la ausencia de ediles de PP Alcázar en votación contra violencia machista y PSOE pide aclarar su postura

El líder 'popular' acusa a los socialistas de "demagogia con esta cuestión" y le pide dotar de presupuesto la Ley contra la Violencia de Género

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no ha valorado la ausencia de dos concejales de su partido segundos antes de una votación en defensa del Pacto de Estado contra la violencia de género suscitada en el pleno municipal de este martes, ya que, según ha dicho no tenía "datos" para emitir un juicio de valor. Ante esta afirmación, el diputado socialista en las Cortes regionales José Luis Escudero ha pedido al dirigente 'popular' que aclare su postura y que "no eche balones fuera", preguntando si va a pedir responsabilidades a estos dos concejales alcazareños.

Primero era Núñez quien a preguntas de los medios tras una rueda de prensa en Cabanillas del Campo aseguraba no tener datos sobre lo ocurrido en el pleno municipal de Alcázar de San Juan.

En todo caso, aprovechaba para acusar al PSOE de Castilla-La Mancha de "hacer demagogia con esta cuestión". "El PP ha dicho que si en vez de un millón de euros a autobombo el Gobierno dedica un millón de euros a desarrollar la ley --contra la Violencia de Género-- estaremos de acuerdo".

Así, ha insistido en que anunciar un gasto de un millón de euros "en autobombo" y no dedicar ese dinero "a desarrollar medidas para potenciar la ley" es un extremo que "deja mucho que desear" por parte del Gobierno autonómico.

RESPUESTA DEL PSOE

Poco después comparecía el socialista José Luis Escudero en rueda de prensa, quien pedía a Núñez aprovechar su visita prevista para la tarde de este miércoles a Guadalajara junto al líder de su partido, Pablo Casado, "para aclarar si va a pedir responsabilidades a los concejales del PP", tras lo que le ha pedido que no lance "balones fuera" y diga si desde el PP se va a censurar lo ocurrido en este municipio.

"Hacen falta declaraciones claras de Núñez y de Casado para que nos digan si van a seguir coqueteando con la extrema derecha o se van a poner del lado de las mujeres y de los niños menores víctimas de la violencia de género", ha declarado el diputado socialista.

Escudero ha lamentado que el PP abrace "otra vez más" el discurso de la extrema derecha y ha dicho que "ya está bien" de que el PP contribuya a discursos "que no queremos en esta tierra" y que, según ha apuntado, "nada tienen que ver con un partido que se dice democrático".