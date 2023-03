Núñez pide a C-LM que haga una moción de censura el 28M para echar a Page: "Será el principio del fin del sanchismo"

TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido a los castellanomanchegos que hagan una moción de censura el próximo 28 de mayo llenando "de votos las urnas" para desbancar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, porque de este modo será el "principio del fin del Sanchismo".

En un acto en Illescas frente a unas 400 personas en el Complejo París, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a la candidata del PP por esta localidad, Alejandra Hernández, ha asegurado que la moción de censura que se está sustanciando en el Congreso este martes solo le va a beneficiar a Pedro Sánchez y le servirá de "victoria" al actual presidente del Gobierno.

Así, ha señalado que el 28 de mayo se votará "una moción de confianza" a la gestión de Isabel Díaz Ayuso y otra de censura al "socialismo, a Sánchez y sus socios de Gobierno".

El 28 de mayo, ha señalado Núñez, se votará en contra de las políticas de izquierdas, las de Emiliano García-Page, que no tiene "ilusión, ni presente ni futuro para Castilla-La Mancha". En este camino, el presidente del PP de la región ha pedido "aliados", por lo que ha expresado, "no se me ocurre mejor socio que Isabel Díaz Ayuso".

(Habrá ampliación)