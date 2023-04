Núñez recuerda su compromiso ante notario para mejorar la sanidad, tras los "terribles" de lista de espera

CIUDAD REAL, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha participado en la Semana Santa Calatrava, declarada de Interés Turístico Nacional, en Aldea del Rey (Ciudad Real), donde se ha acordado de todos los profesionales de la Sanidad regional que, durante estos días de fiesta, están trabajando, de guardia.

"Quiero acordarme de los sanitarios de Castilla-La Mancha porque son los únicos, en toda España, que aún no han recuperado la Carrera Profesional Sanitaria, y nuestros sanitarios no han cerrado por vacaciones, están trabajando estos días de Semana Santa igual que los del resto del país, pero con una diferencia y es que el Gobierno socialista de Page es el único de España que todavía no les ha devuelto la carrera profesional sanitaria después de ocho años", ha indicado Paco Núñez, según ha informado en nota de prensa el partido.

Además, el presidente del PP de Castilla-La Mancha se ha referido, también, a los "terribles" datos, conocidos esta semana, sobre las listas de espera en nuestra región, al tiempo que ha recordado su compromiso ante notario a solucionar estos problemas, a modernizar la Primaria, a poner en marcha un plan de choque contra la listas de espera, y situarlas en tiempo cero, y a recuperar la carrera profesional.

"Castilla-La Mancha tiene el dudoso honor de encabezar el pódium de las listas de espera sanitarias en nuestro país; según el Ministerio de Sanidad, la comunidad autónoma con peores tiempos en lista de espera es Castilla-La Mancha, una verdad que desde el Partido Popular venimos denunciando desde hace muchos meses".

En este sentido, ha recordado que el PP de Castilla-La Mancha denunció que el Gobierno regional pretendía crear un buzón opaco para meter los pacientes en lista de espera y que no sumasen porque no querían que el Ministerio de Sanidad hiciera público los datos reales.

"Ahora hemos oído una disculpa diciendo que ha sido un error.

Y no lo es, el problema es que hay miles de castellanomanchegos que están esperando ser atendidos por nuestra Sanidad porque el Gobierno socialista de Page está haciendo una muy mala gestión de la Sanidad de Castilla-La Mancha", ha asegurado.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha reiterado que este sigue siendo tiempo de trabajar y de gestionar y por eso, ha insistido en pedir al Gobierno de García-Page que ponga en marcha ya la carrera profesional.

"Nuestros sanitarios, como siempre, están trabajando ahora, en vacaciones, y se la merecen; y le pido que ponga en marcha ya un plan de choque contra las listas de espera porque la gente no puede esperar a que pasen las elecciones para ser operada, son 157 días, de media, lo que espera un castellano-manchego para ser operado, 250 días en el caso de los niños, las peores listas de espera quirúrgicas del país son las de Castilla-La Mancha", ha añadido.