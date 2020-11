Las obras de la Ciudad del Transporte de Guadalajara superan el parón por el COVID y apuntan a marzo para su conclusión

El consejero delegado de Hi! Real Estate, Juan José Cercadillo.

El consejero delegado de Hi! Real Estate, Juan José Cercadillo. - EUROPA PRESS - Archivo

La venta online en tiempos de pandemia impulsa la actividad de esta plataforma logística

GUADALAJARA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de urbanización de la Ciudad del Transporte 'Puerta Centro' en Guadalajara estarán totalmente concluidas para marzo del próximo año ya que pese a que la COVID-19 ha supuesto un "pequeño parón" de varias semanas, se recuperó "rápidamente" el ritmo, e incluso, al primar el sector logístico y aumentar en esta crisis las ventas online, la actividad se ha incrementado.

Así lo ha confirmado a Europa Press Juan José Cercadillo, consejero delegado de Hi! Real Estate, empresa integrada junto con Hercesa en la sociedad Desarrollos Tecnológicos y Logísticos (DTL), creada para impulsar este proyecto económico asentado en el Corredor del Henares, y más concretamente en los términos de Guadalajara capital y Marchamalo.

De este modo, en cuanto tenga la licencia que espera en breve, el Puerto de Tarragona también encarará el inicio de las obras de la estación intermodal, actividad a la que se une la que ya realizan otras grandes empresas logísticas que hay instaladas y que, según Cercadillo, han aumentado los niveles de contratación al tener más trabajo dado que uno de los pocos mercados que han crecido en esta crisis sanitaria y económica ha sido el de venta online.

En este sentido, según ha avanzado, empresas grandes ya instaladas como es el caso de XPO, ya está ampliando sus instalaciones con una nave nueva de 45.000 metros cuadrados.

Ha asegurado que no han detectado en Puerta Centro un bajón de la demanda sino que, de la decena de concursos internos en los que están inmersos, solo una ha decidido aplazar su ubicación.

Ha explicado que, de un total de 2,3 millones de metros cuadrados de suelo, aproximadamente 1,5 millones son los metros de parcelas y que ya hay unos 900.000 metros cuadrados comercializados, lo que ha atribuido a que el sector urbanístico de la Ciudad del Transporte es, sin duda, "un punto de referencia en España".

La ubicación es para Cercadillo una razón "importantísima" del éxito de la Ciudad del Transporte por su cercanía con A-2, la R-2 y un acceso muy bueno también a la A-1, a lo que ha añadido la cercanía al aeropuerto y el complemento que va a suponer la conexión intermodal Madrid-Barcelona.

Ha apuntado también que ya han mantenido algunas conversaciones con la Junta de Comunidades y con el Ayuntamiento de Guadalajara para hablar de la ampliación de la carretera de Fontanar dada su importancia para los accesos a la Ciudad del Transporte y "ojalá el presupuesto, informes técnicos y voluntades políticas se aúnen para anticiparse al problema y que la infraestructura esté cuanto antes", ha abundado.

"MUY BUENA VOLUNTAD"

En todo caso ha asegurado que detecta "muy buena voluntad" por parte de las administraciones y confía en que la obra se acometa pese a reconocer que "hoy por hoy, tal y como se desarrollan los tráficos, no es una necesidad imperiosa, pero lo puede ser a medio plazo", ha precisado.

En cuanto a las obras de urbanización que hay pendientes ha apostillado que se han recuperado los plazos y que están finalizando los últimos movimientos de tierra y de accesos, insistiendo en que la previsión es que todo esté completamente acabado entre enero y marzo del año que viene.

En cuanto al reciente anuncio del alcalde de la capital alcarreña, Alberto Rojo, para que Guadalajara albergue el año que viene una Feria de la logística, Cercadillo se ha mostrado convencido de que todas iniciativas públicas que se adopten para que lleguen empresas a las que tal vez no lleguen ellos son buenas.

Y aunque respeta todas las opiniones y las críticas de los sindicatos, no comparte que el mejor empleo se asiente en la industria hoy en día; no niega que eso podría ser antes pero que el sector logístico hoy no tiene nada tiene que ver con lo que era hace años. En este sentido ha apuntado que actualmente hay "casi" más ingenieros e informáticos en estas empresas que operadores.

En todo caso, como empresario, cree que tanto la provincia como la propia ciudad de Guadalajara "resultan ahora uno de los polos de crecimiento más atractivos e interesantes tanto por el lado industrial como por el logístico y el residencial; los tres mercados están resistiendo bastante bien pese a esta hecatombe económica".

Cercadillo lo ha atribuido tanto a la cercanía a Madrid y al aeropuerto como al eje Madrid-Barcelona, a la calidad de vida y a los desarrollos urbanísticos y las comunicaciones. Cree que Guadalajara tiene todos los elementos para destacar y que, quizá, en época de crisis como la actual, esté también mejor preparada para resaltar y desarrollarse más.

Se ha mostrado optimista con el futuro, seguro de que se sabrá salir adelante, "con seguridad y ventaja". Por último, aunque no es un experto, no cree que la solución de la Guadalajara más alejada del Corredor, la provincia más rural, pase por la industrialización sino por ofrecer productos de valor añadido y trabajar en otras líneas vinculadas con el turismo rural.