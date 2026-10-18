Observatorio de Precios en Consumo de C-LM detecta una evolución desigual de los precios de la cesta de la compra

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TOLEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Precios en Consumo de Castilla-La Mancha, elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca y la Unidad de Transferencia del Conocimiento 'Innovación Abierta' de la Universidad de Castilla-La Mancha, en colaboración con CAVE Castilla-La Mancha, ha publicado el informe correspondiente al mes de octubre, que analiza la evolución de los precios registrada durante septiembre.

Los resultados muestran una evolución desigual de los precios de la cesta de la compra, con importantes diferencias entre productos, según ha informado la Junta por nota de prensa. Así, mientras algunas frutas y hortalizas registran fuertes incrementos, otros alimentos presentan descensos significativos.

El informe también constata una notable estabilidad en el grupo de las carnes y una evolución favorable del aceite de oliva y determinados productos de despensa.

En frutas y verduras destacan las subidas del calabacín (+24,7%), el brócoli (+22,9%) y el pepino (+21,9%).

La naranja de mesa también experimenta un incremento importante, del 18,6%, mientras que el tomate de ensalada y las judías verdes se encarecen alrededor de un 11,5%.

En sentido contrario, la uva verde sin semilla registra la mayor bajada, del 21,5%, seguida del limón, cuyo precio disminuye un 13,8%.

La evolución de la uva coincide con el avance de la campaña de recolección.

El estudio advierte, además, de que las diferencias entre supermercados pueden ser muy significativas.

Productos como las judías verdes, el brócoli y la naranja presentan una elevada dispersión de precios, con diferencias que pueden llegar a duplicar el importe de compra según el establecimiento elegido.

En el apartado de carnes predomina la estabilidad. La principal subida corresponde a las chuletas de cordero, con un incremento cercano al 4%, mientras que el jamón cocido, la pechuga de pavo y la cinta de lomo registran descensos moderados.

No obstante, la costilla fresca de cerdo y los cuartos traseros de pollo mantienen importantes diferencias de precio entre establecimientos, lo que refuerza la conveniencia de comparar antes de comprar.

Los pescados presentan una evolución mayoritariamente favorable. El boquerón reduce su precio un 14%, mientras que la lubina, la dorada y el salmón experimentan descensos más moderados Por el contrario, las sardinas se encarecen un 2,7%.

El informe recuerda la elevada volatilidad de este grupo, especialmente en los productos frescos, cuyos precios están condicionados por la temporada y las capturas.

Entre los restantes alimentos destaca el abaratamiento del aceite de oliva virgen extra, con descensos del 5,4% en las marcas de fabricante y del 4,9% en las de distribuidor. El arroz redondo de marca de distribuidor también reduce su precio un 7,4%, mientras que los huevos bajan un 4,4%. En sentido contrario, la caballa en aceite de oliva aumenta un 3,9% y el queso manchego con denominación de origen protegida se encarece un 2,8%.

Los productos de temporada reflejan igualmente el avance hacia el final de las campañas estivales.

El melocotón amarillo baja un 13,8% y el melón piel de sapo un 7,5%, mientras que la sandía registra una subida del 10,4%, asociada a la menor oferta al final de su temporada.

El informe cierra así el seguimiento de estos productos y permitirá incorporar nuevas referencias estacionales en próximos boletines.

PRODUCTOS DEL HOGAR

En los productos del hogar se mantiene una evolución estable, sin variaciones destacadas. El detergente líquido para lavadora aumenta un 1,7%, mientras que el lavavajillas manual y el gel de ducha registran ligeros descensos.

El Observatorio realiza el seguimiento de una cesta de referencia de 61 productos en 36 establecimientos de las cinco provincias de Castilla-La Mancha y Talavera de la Reina, pertenecientes a las principales cadenas de supermercados.

El análisis permite conocer la evolución de los precios y las diferencias entre establecimientos, con el objetivo de favorecer decisiones de compra más informadas y contribuir a una mayor transparencia en el mercado.

El informe advierte, finalmente, que los productos frescos comienzan a mostrar señales de encarecimiento que podrían intensificarse en los próximos meses.

La evolución de los carburantes, las dificultades en el transporte internacional y la situación geopolítica constituyen factores que podrían trasladar nuevas presiones al conjunto de los precios.