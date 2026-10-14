Las orquestas Panorama y Gran Danubio tocarán este viernes en Sigüenza por los 50 años de la Transición Democrática - AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA

GUADALAJARA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sigüenza se prepara para vivir este viernes, 16 de octubre, una jornada musical de gran formato, con más de seis horas de actuaciones gratuitas y dos escenarios que convertirán la ciudad en punto de encuentro para los aficionados a la música en directo. Las orquestas Gran Danubio y Panorama serán las protagonistas de 'La música que cambió un país', una de las propuestas de la programación '50 años juntos', impulsada por el Gobierno de Castilla-La Mancha y las Cortes regionales para conmemorar el inicio de la Transición democrática.

La primera actuación comenzará a las 18.00 horas en el paseo de la Alameda, donde Gran Danubio ofrecerá tres horas de música, hasta las 21.30 horas. Será el arranque de una tarde festiva que tendrá continuidad, una hora después, con la llegada de uno de los grandes nombres del circuito nacional de orquestas.

A las 22.00 horas, Panorama tomará el relevo en el recinto ferial de Sigüenza, donde actuará hasta la una de la madrugada. La formación gallega, fundada en 1988, se ha convertido en una referencia de las grandes verbenas españolas gracias a una propuesta que combina música en directo, coreografías, efectos especiales y una producción audiovisual de dimensiones poco habituales en este tipo de espectáculos.

Su gira Time Tour 2026 incorpora un montaje concebido para grandes espacios, con pantallas LED, iluminación y diferentes ambientes escénicos que acompañan los bloques musicales. La producción completa de la gira puede alcanzar los 63 metros de frente de escenario y moviliza una importante infraestructura técnica y humana.

El espectáculo combina estilos y éxitos de distintas épocas, desde el pop y el rock hasta la música latina y los ritmos más actuales, en una puesta en escena pensada para públicos de diferentes generaciones. La actuación de Sigüenza supone una oportunidad para disfrutar de esta producción con acceso gratuito, en una noche que promete convertirse en una de las grandes citas musicales del otoño en la comarca.

La jornada tendrá también un marcado carácter popular. La actuación vespertina de Gran Danubio permitirá comenzar la celebración en uno de los espacios de paseo y convivencia más representativos de Sigüenza, mientras que el recinto ferial acogerá el espectáculo nocturno de Panorama.

MÚSICA Y MEMORIA DE LA TRANSICIÓN

La doble cita forma parte de '50 años juntos. 50 años de democracia', una programación que recorre Castilla-La Mancha con actividades culturales destinadas a recordar las transformaciones políticas, sociales y culturales que acompañaron la recuperación de las libertades democráticas.

En Sigüenza, la celebración musical tendrá continuidad con dos propuestas expositivas. Del 20 al 26 de octubre llegará 'Mujeres y transición en Castilla-La Mancha', una muestra dedicada al papel de las mujeres en aquel periodo de cambios. Posteriormente, del 16 al 28 de diciembre, la ciudad acogerá 'La Transición en imágenes', que recupera la memoria gráfica de aquellos años.

De este modo, Sigüenza se incorpora a la conmemoración regional con una programación que combina el carácter festivo de la música popular con la reflexión sobre la historia reciente de España.

Las dos actuaciones del viernes 16 de octubre serán gratuitas. Gran Danubio comenzará a las 18.00 horas en el paseo de la Alameda y Panorama actuará a partir de las 22.00 horas en el recinto ferial.