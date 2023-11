Page anuncia que C-LM contará con una ley contra la brecha salarial en 2025 y blindará la igualdad en el Estatuto

TOLEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que Castilla-La Mancha contará con "una ley para acabar con la brecha salarial entre el hombre y la mujer" prevista para el año 2025, así como su intención de "blindar la clara inclinación de esta región por la igualdad" en el nuevo Estatuto de Autonomía.

García-Page ha planteado que el problema de la brecha salarial aún persiste en muchos sectores, lo que exige el establecimiento de mecanismos para combatirlo. "Nos vamos a convertir seguramente en la primera región que tiene en vigor una ley" para abordar esta materia, ha declarado el presidente autonómico.

Asimismo, el mandatario regional ha defendido la necesidad de incorporar al nuevo Estatuto la igualdad entre hombres y mujeres, ya que "cuando se hizo hace cuarenta y tantos años, nuestro Estatuto no hablaba de esto". Sin embargo, ha señalado que "el nuevo sí" debe incorporarlo, de cara a mostrar que Castilla-La Mancha "no quiere ser una región indiferente".

García-Page ha realizado estos anuncios durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres organizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el Teatro Auditorio Municipal de Los Yébenes (Toledo).

El acto, ha contado con la participación, junto al presidente autonómico de la consejera de Igualdad, Sara Simón; el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; el alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez Martín, y representantes de centros educativos reconocidos por su labor en igualdad.

Junto a los anuncios, el presidente de Castilla-La Mancha ha reivindicado la importancia de actos para visibilizar públicamente el problema de la violencia machista y ha reivindicado el papel de Castilla-La Mancha en el desarrollo de leyes y mecanismos para combatirla.

En este sentido, ha destacado que Castilla-La Mancha estableció "la primera ley en la que un gobierno autonómico en España se ponía de parte de las víctimas de violencia machista y en contra de sus maltratadores".

Por otra parte, ha manifestado su incomprensión hacia "que hoy defienden abiertamente que no existe un problema de desigualdad o que no existe un problema de violencia". Un fenómeno frente al que ha afirmado que "hay que apostar siempre decididamente por la educación".

RECHAZO A LOS "DISCURSOS NEGACIONISTAS"

De su lado, la consejera de Igualdad ha reivindicado las políticas de igualdad aplicadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, señalando que supone "un compromiso rotundo frente a quienes quieren negar esta evidencia".

Además, durante su intervención, ha reiterado las cifras de víctimas mortales de la violencia machista, que alcanzan las 1.237 mujeres asesinadas desde 2003 a nivel nacional, 57 en Castilla-La Mancha. "A simple vista parecen dígitos, números", ha declarado Simón. " Pero detrás de estas cifras hay mujeres, hay niñas y niños, hay familias rotas para siempre de una manera cruel e injusta", ha añadido.

Asimismo, la consejera ha advertido sobre los "discursos negacionistas", planteando que "uno de cada cinco hombres jóvenes adolescentes piensa que la violencia de género no existe, que se trata de un invento". Frente a esto, ha subrayado la necesidad de que los hombres se comprometan en la lucha contra la violencia.

Por último, ha reivindicado las medidas previstas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, destacando "la apertura de estos centros específicos para la atención integral de mujeres víctimas de agresiones sexuales en todas las capitales de provincia, que van a estar a su disposición las 24 horas del día, los siete días de la semana".

BELLIDO RECLAMA VALENTÍA CONTRA LA VIOLENCIA

Pablo Bellido, por su parte, ha hecho hincapié en la necesidad de "llamar a las cosas por su nombre".

"Hay quien opina que a la violencia que se ejerce contra las mujeres no se le debe llamar violencia machista, violencia contra las mujeres o violencia de género. Hay quien opina que tiene que llamarse violencia intrafamiliar. Hay incluso quien opina que no se le debe llamar específicamente, sencillamente decir violencia. Pues, miren, no lo comparto y, además, creo que es un profundo error, porque de lo que no se habla no existe", ha subrayado Bellido.

Asimismo, ha advertido de que "hay quien quiere volver a ese pasado y hay quien quiere que dejemos de hablar de esta violencia que se ejerce contra las mujeres". Pero sinceramente, ha dicho, "eso va a mejorar el sufrimiento y la situación de las mujeres que sufren violencia".

Finalmente, ha pedido ser "valiente" para denunciar la violencia machista que es así la que se ejerce contra las mujeres y "para desmarcarnos del negacionismo machista que sin duda pone en peligro a la vida de las mujeres". "Creo que tenemos que defender nuestros valores como sociedad para conseguir una sociedad de mujeres y hombres libres y emancipados con los mismos derechos".

ACTUAR EN LAS VIDAS COTIDIANAS

En cuanto a Jesús Pérez Martín, ha manifestado su esperanza en que Los Yébenes "sea más que un punto en el mapa", sino "un lugar donde la solidaridad y la calidez humana se entrelacen en cada gesto y cada encuentro". Sin embargo, "somos conscientes de que aún persisten desafíos que debemos afrontar con valentía y con determinación".

Es por ello, ha afirmado, que hoy, "más que nunca", hay que reunir "nuestras fuerzas, voluntades y voces" para alzar un grito colectivo en contra de cualquier forma de violencia que afecte a las mujeres.

"A pesar de que algunas generaciones moldeadas por la cultura heredada de padres o abuelos fueron testigos de conductas que hoy repudiamos, hemos evolucionado y desarrollado un necesario sentido crítico para identificar rápidamente cualquier atisbo de esta barbarie", ha añadido.

En este sentido, ha pedido seguir apoyando y fortaleciendo estos espacios, garantizando que su labor sea respaldada con los recursos necesarios "para continuar marcando la diferencia en la vida de tantas mujeres de nuestros municipios".

"No basta con condenar la violencia de género. Es imprescindible actuar en nuestras vidas cotidianas, en nuestros hogares, en nuestros centros educativos y en los espacios de trabajo, para construir un entorno donde la igualdad, el respeto y la justicia sean la base de nuestra convivencia", ha concluido.

RECONOCIMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS

Durante el acto, se ha reconocido la labor de concienciación y divulgación frente la violencia machista de cinco centros educativos de la región. Concretamente el IES 'Cañada de la Encina', de Iniesta (Cuenca); el IES 'Gregorio Prieto', de Valdepeñas (Ciudad Real); el IES 'Campiña Alta', de El Casar (Guadalajara); el IES 'San Blas', en Añover del Tajo (Toledo), y el C.E.I.P. 'José Lloret Talens' de Almansa, (Albacete), han sido laureados por distintos programas y actividades en la materia.

Yolanda García Figueruelo y Almudena Casado, del IES 'San Blas' han sido las encargadas de "felicitar a los centros educativos que reciben el reconocimiento por su trabajo y su implicación".

"Es un inmenso honor estar aquí para recoger en nombre de nuestra directora el reconocimiento que nos hacéis a nuestro centro, el Instituto de Añover de Tajo, en materia de igualdad", ha declarado García Figueruelo.