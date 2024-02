Page condena el último atentado machista y pide sacar la violencia de género "del estómago social para no habituarse"

TOLEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha condenado este viernes el último atentado machista ocurrido en la localidad ciudadrealeña de Aldea del Rey y ha pedido sacar la violencia de genéro "del estomago social", para que no se convierta en algo "habitual".

Así se ha pronunciado el titular del Ejecutivo regional en su intervención en el acto de inauguración del Espacio Canogar en Toledo, marco en el que ha dicho haber conocido la noticia cuando estaba llegando a la Real Fundación.

"Que no pase más", ha reclamado el titular del Gobierno regional, que ha lamentado que haya algunos que "no quieran ver esos asesinatos machistas que se van jalonando a lo largo del año".

"Es un drama y hay que luchar por sacarlo del estómago social, que no sea algo a lo que nos habituemos. Parece que no tiene importancia pero tiene y muchísima", ha reivindicado García-Page, que ha pedido "no dejar pasar un acto de violencia más".

"En esta región iniciamos la lucha contra la violencia machista para evitar el problema y que dejara de ser parte de la cultura tolerada por la sociedad, que hasta hacía bromas y chistes y lo tenía interiorizado. Eso se ha ido consiguiendo pero hay que seguir insistiendo", ha reivindicado.