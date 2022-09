Page exige separar la caza de la Ley de Bienestar Animal y pide no usar la legislación para "meter el colmillo a manías"

CIUDAD REAL, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que Castilla-La Mancha va a exigir que se separe a la caza de la Ley de Bienestar Animal del Gobierno central aprovechando una reunión de nivel técnico que se celebra este miércoles en relación con esta nueva legislación. "Las leyes no se tienen que hacer contra nada, tienen que ir a favor de arreglar los problemas y no de meterle el colmillo a lo que no les gusta", ha manifestado.

García-Page, que ha acudido este miércoles a Argamasilla de Alba (Ciudad Real) para participar en la inauguración de la nueva planta de procesado de IberoPistacho, ha mostrado su disgusto por esta norma y ha manifestado que "están en juego muchas cosas" en relación al sector de la caza.

"Alguien debe haber que le tiene manía a la caza", ha afirmado, y por eso ha "colado" en una ley de bienestar animal "otro tipo de realidades" como es la del sector cinegético, ha proseguido, insistiendo en que aprovechar las leyes para "meter el colmillo a manías" es un "error de bulto".

"Hay algunos que, no contentos con la cantidad de problemas que tenemos, salen a buscar otros", ha apostillado, aunque ha matizado que "nadie está en contra de la salud animal".