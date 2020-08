Page ofrece de nuevo a Núñez sumarse al pacto para recuperar CLM, le pide compromiso y lamenta los "oídos sordos" del PP

TOLEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha remitido una carta el presidente del PP regional, Paco Núñez, en la que le ofrece un encuentro "en el que ahondar en cuantos temas interesan a la región y a sus ciudadanos", si bien ha aprovechado para lamentar la actitud de "oídos sordos" de su partido en las últimas semanas.

En la misiva, recogida por Europa Press, el líder del Ejecutivo regional asegura estar entristecido por el hecho de que "permanentemente, desde el PP, hagan oídos sordos a lo que en la calle es un clamor, caminar juntos y ponerse de acuerdo".

"Estoy plenamente convencido de que, dentro de unos años, otras generaciones de hombres y mujeres nos verán en la distancia, más iguales, menos diferentes de lo que hoy nos reconocemos nosotros. Solamente caminando juntos y poniéndonos de acuerdo podemos llegar más lejos y conseguir que nadie quede en el camino. Me duele que no lo entiendas así o que alguien de tu entorno más cercano te haga ver que el diálogo y el consenso no son las mejores propuestas", añade.

Recuerda al dirigente 'popular' el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, empresarios y sindicatos, "un pacto al que hoy vuelvo a invitar al Partido Popular para que se sume a reforzar y garantizar el mayor y mejor desarrollo de la región". "Se construye mucho mejor desde la proximidad que desde la distancia".

Para esta suma, entiende García-Page, "no hacen falta cruces de cartas, correos electrónicos o whatsapps". "Hace falta voluntad, responsabilidad y compromiso con una tierra y unas gentes, y un lugar donde plasmarlo que goza de absoluta disponibilidad e inmediatez, el propio documento del acuerdo".